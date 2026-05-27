Danes so začele veljati spremembe pravil obveznega zdravstvenega zavarovanja, ki se večinoma nanašajo na bolniško odsotnost. Zaposleni morajo odslej bolniško odsotnost osebnemu zdravniku sporočiti isti dan oz. najpozneje prvi naslednji delovni dan ambulante. Pregled pri osebnem zdravniku pa je po novem obvezen najpozneje četrti dan odsotnosti.

V primeru bolnišničnega ali zdraviliškega zdravljenja je treba odsotnost sporočiti ob prihodu domov, družinski zdravniki pa bodo lahko to obdobje zadržanosti od dela zabeležili sami. "Nesporno je, če je bil nekdo hospitaliziran, da mu bolniški stalež pripada," je na današnji novinarski konferenci povedala vodja področja za odločanje o pravicah in za medicinske pripomočke na Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) Ana Vodičar.

Če zavarovanec začasne zadržanosti ne sporoči, pravila določajo, da osebni zdravnik bolniškega dopusta ne more podeliti za nazaj, ampak samo za naprej. Osebni zdravnik bo lahko ob utemeljenih razlogih odstopil predlog ZZZS, imenovani zdravnik pa bo preučil, ali so bile podane posebne okoliščine, ki utemeljujejo zamudo. Če bo ta pogoj izpolnjen, bo lahko imenovani zdravnik priznal bolniški dopust za nazaj, je pojasnila.

Pregled pri zdravniku obvezen najpozneje četrti dan bolniške odsotnosti

Druga pomembna novost pa je obvezni pregled pri zdravniku za odpiranje in podaljšanje bolniškega dopusta. Pregled je obvezen vedno, ko tako meni osebni zdravnik in pacienta pokliče na pregled. Obvezen je tudi najpozneje četrti dan bolniške odsotnosti, če se bo še nadaljevala, ter pred prvim predlogom imenovanemu zdravniku za odločanje o nadaljnji bolniški odsotnosti, torej po 30 delovnih dneh.

Pregled je potreben tudi, če bo nekdo v zadnjih treh mesecih odsoten več kot dvakrat, čeprav je šlo za krajšo odsotnost. "Tukaj smo sledili tudi stroki, ki opozarja, da se včasih za kratkimi, a pogostimi bolniškimi staleži lahko skriva resnejše zdravstveno stanje," je dejala Vodičar.

V nekaterih primerih osebni pregled pri zdravniku ni obvezen

Če osebni pregled ne bo opravljen, bo zdravnik o bolniškem dopustu odločil na podlagi medicinske dokumentacije. Osebni pregled ni obvezen, kadar ima bolnik za to opravičljiv razlog ali v primeru nevarnosti prenosa okužb. Kadar pa bolnik ne bo opravil pregleda in za to ne bo imel opravičljivih razlogov, bo moral zdravnik o tem obvestiti območno enoto ZZZS, ki bo odločala o zadržanju nadomestila plače.

Na pravico do neto nadomestila lahko vpliva tudi opravljanje pridobitnega dela med začasno zadržanostjo od dela ali neupoštevanje režimov gibanja med bolniško odsotnostjo. Pri neupoštevanju določenega režima gibanja je predvidena izjema za prvo kršitev v obdobju petih let, ko se zavarovancu nadomestilo ne odvzame.

Učinki zaostritev se že kažejo

Po besedah Vodičar prvi paket zaostritev glede bolniškega dopusta, ki velja od 1. januarja, že kaže učinke. Od januarja do vključno aprila letos beležijo 314 tisoč izgubljenih delovnih dni v breme ZZZS manj kot lani, kar je približno 28 milijonov evrov izdatkov za nadomestila manj, v breme delodajalcev pa beležijo več kot 509.500 izgubljenih delovnih dni manj kot lani, kar je približno 40 milijonov evrov prihranka za delodajalce.

ZZZS v zadnjem času opravlja tudi več laičnih kontrol na terenu. Do konca aprila so jih izvedli 2.900, ugotovljen delež kršitev pa je nižji kot lani, in sicer so lani kršitve ugotovili v 5,4 odstotka primerov, letos pa v štirih odstotkih primerov. Vodičar je poudarila, da gre za kršitve, ki so jih ugotovili laični kontrolorji, vsako pa nato pregleda še imenovani zdravnik. Zavarovanci imajo namreč tri dni časa, da na ZZZS javijo razlog izostanka od doma v času obiska laičnega kontrolorja. Trenutno imajo odprtih približno 30 postopkov, v katerih se presoja, ali gre za kršitev, kršitev pa so doslej ugotovili v štirih primerih.