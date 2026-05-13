V Univerzitetnem kliničnem centru (UKC) Ljubljana bodo bolnike v prenovljeno prvo osmino glavne stavbe predvidoma preselili z junijem. Sprva so sicer načrtovali, da bodo bolnike v 8. nadstropje glavne stavbe vselili že aprila, ampak tega niso storili zaradi težav z zagotavljanjem ustrezne vode samo za zgornje etaže, so pojasnili.

POP TV je v torek poročal, da prenovljenih sob za nefrologijo v 8. nadstropju stavbe še ne zasedajo pacienti, prav tako naj bi bilo v njih manj opreme kot ob odprtju. Generalni direktor UKC Ljubljana Marko Jug je 17. marca ob odprtju prenovljenih prostorov v 8. nadstropju sicer napovedal, da bodo prve bolnike tja preselili čez približno 14 dni.

V UKC Ljubljana so za STA pojasnili, da so "dobronamerno predvidevali čim hitrejšo selitev zgornjih etaž", vendar je prišlo do težav z zagotavljanjem ustrezne vode samo za zgornje etaže.

Selitev je odvisna od izvajalcev

Izkazalo se je, da bo zaradi vertikalnih inštalacij možna selitev šele z odprtjem celotne prve osmine, ki bo predvidoma v juniju, ko bodo izpolnili vse izjemno stroge standarde in pridobili vsa potrebna soglasja za varno in kakovostno bivanje bolnikov, so pojasnili v UKC Ljubljana. Pogoj za odprtje so izvedene pozitivne meritve vodovoda, elektrike in medicinskih plinov, ki še potekajo.

"Selitev ni odvisna od UKC Ljubljana, temveč izvajalcev, in želeli bi si, da bi zaključevanje potekalo hitreje. Glede na to, da dela trenutno ne potekajo tako pospešeno, kot bi pričakovali in kot to teče na drugih projektih, upamo, da v ozadju niso drugi interesi, npr. pripravljanje terena za podražitve oz. za dodatke k pogodbi," so zapisali.

Dodali so, da so z otvoritvijo 8. nadstropja celovito opremili sobe, kot je in bo sodoben standard bivanja bolnikov po prenovi v celotni glavni stavbi. Televizorje so do uporabe začasno shranili, da ne bi prišlo do poškodbe ali odtujitve, so pojasnili.