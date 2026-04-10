Black Cube in Petrol: vohunstvo in sabotaža?

Slovenijo pretresata dve odmevni aferi, povezani z letošnjimi parlamentarnimi volitvami: domnevno delovanje tujih obveščevalcev v politične namene in nenavadno pomanjkanje goriva na bencinskih servisih Petrola tik pred glasovanjem. Po oceni nekdanjega kriminalista Draga Kosa za Mladino gre za resne sume kaznivih dejanj, ki bi lahko segali vse do vohunstva in sabotaže.

Preiskava se osredotoča na aktivnosti izraelskega podjetja Black Cube, ki naj bi v Sloveniji izvajalo prikrite operacije: z lažnimi identitetami naj bi vabilo posameznike na pogovore, jih skrivaj snemalo in posnetke pred volitvami lansiralo v javnost.

Po oceni Draga Kosa, nekdanjega predsednika KPK in nekdanjega kriminalista, bi lahko šlo za več kaznivih dejanj, od nezakonitega prisluškovanja do kršitve svobodne volilne odločitve. Najresnejši očitek pa je možnost vohunstva, saj naj bi šlo za organizirano zbiranje informacij v korist tuje organizacije z namenom vplivanja na politični proces v Sloveniji.

Ob tem izpostavlja politični odziv: predvsem Logarjevim Demokratom ter trojčku NSi, SLS in Fokus se po njegovih besedah ne zdi problematično, da so se v Sloveniji pred volitvami pojavili izraelski obveščevalci. Namesto tega se osredotočajo predvsem na vsebino nezakonito pridobljenih posnetkov. "Seveda je v vsakem primeru treba preiskati tudi navedbe posnetih oseb, prav sramotno pa je, da se zdaj ti politiki delajo presenečene, celo zgrožene, ko govorijo o vsebini teh navedb. Vsi so že dosti prej vedeli, da takšne zadeve v Sloveniji niso nobena redkost, nekateri so pri njih z veseljem celo sodelovali," dodaja Kos.

Kos to označuje za izrazito selektiven in celo ciničen odnos do pravne države, po njegovem mnenju gre za politično držo, ki se zgraža nad posledicami, ne pa nad samim načinom pridobivanja informacij.

Policija in tožilstvo pod pritiskom

Kos opozarja, da obstaja nevarnost, da bi organi pregona primer obravnavali preozko in se osredotočili le na manjša kazniva dejanja. Po njegovem mnenju bi morali preiskati tudi najhujše oblike ogrožanja državne suverenosti.

Ob tem izpostavlja problem pasivnosti tožilstva in upad strokovnosti policije v zadnjih letih, kar bi lahko vplivalo na končne ugotovitve.

Petrol pod drobnogledom zaradi pomanjkanja goriva

Drugi del preiskave se nanaša na ravnanje družbe Petrol. Tik pred volitvami je po državi primanjkovalo goriva, čeprav podjetje naj ne bi imelo težav z zalogami. Inšpekcijski nadzori so pokazali zmanjšane dobave v ključnih dneh, medtem ko naj bi podjetje hkrati prodajalo velike količine goriva v tujino. Vlada je zato sprostila državne rezerve.

Petrol trdi, da je šlo za posledico povečanega povpraševanja.

Sabotaža ali poslovna odločitev?

Po Kosovi analizi za Mladino bi lahko v primeru Petrola šlo celo za kaznivo dejanje sabotaže. To bi pomenilo, da je bilo zmanjšanje dobave goriva izvedeno z namenom vplivanja na volilno udeležbo ali destabilizacije države. Za takšno kvalifikacijo bi morali preiskovalci dokazati, da je bilo ravnanje načrtno, prikrito in usmerjeno proti ustavni ureditvi.

Preiskave v obeh primerih še potekajo, ne glede na izid pa Kos opozarja, da so že sami dogodki resen udarec za zaupanje v demokratični proces v Sloveniji.