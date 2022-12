Bešič Loredan: Vlada ni mogla zadovoljiti vseh in vsem ustreči

Vladna stran je z reprezentativnimi sindikati parafirala dogovor o odpravi plačnih nesorazmerij v zdravstvu in socialnem varstvu. Parafiran dogovor vključuje tudi predlog dviga zdravniških in zobozdravniških plač, čeprav sindikata zdravnikov in zobozdravnikov Fides danes na parafiranje dogovora ni bilo.

Sporazum o razreševanju stavkovnih zahtev, ki odpravlja v pogajanjih novembra 2021 nastala plačna nesorazmerja, bi določenim poklicem v zdravstvu in socialnem varstvu prinesel od enega do tri dodatne plačne razrede ter še enega dodatnega, že dogovorjenega v okviru pogajanj med vlado in sindikati javnega sektorja.

Predstavnikov Fidesa ni bilo

Čeprav Sindikata zdravnikov in zobozdravnikov Slovenije Fides na ministrstvo za zdravje danes ni bilo, pa parafirani dogovor predvideva tudi dvig zdravniških in zobozdravniških plač glede na zadnjo vladno ponudbo.

Kot je znano, je vlada predlagala dvig plač za štiri plačne razrede (in enega v okviru aprilskega dviga plač v javnem sektorju) za zdravnike, ki so umeščeni do 57. plačnega razreda. Zdravnikom v tem razredu pa je ponudila dogovorjeno odpravo plačnega stropa s prihodnjim aprilom, dogovorjenemu dvigu plač za en plačni razred pa so dodali še enega, torej skupaj dva.

Dogovor predvideva, da bi zaposleni, ki se jim obeta en dodatni plačni razred, tega prejeli aprila prihodnje leto, prav tako zaposleni v plačni podskupini E1, ki bodo prejeli dva plačna razreda.

Javni uslužbenci v podskupinah E2, E4, F1 in F2, ki bodo prejeli dva dodatna plačna razreda, bodo enega prejeli januarja, drugega pa aprila. Zaposlenim iz teh podskupin, ki bodo prejeli tri ali več dodatnih plačnih razredov, pa se bo plača za dva razreda zvišala januarja, preostanek pa aprila.

Delovna mesta, ki se bodo na podlagi sporazuma uvrstila v 48. plačni razred ali višje, bodo zvišanja plač v celotni deležna aprila.

V zdravstveni negi ostajajo nezadovoljni

Ob tem nezadovoljni ostajajo v sindikatu delavcev v zdravstveni negi, drugem večjem reprezentativnem sindikatu, saj vlada ni pristala na zvišanje plač v skupini E3, ker so bila ta delovna mesta manjšega dviga plač deležna že po pogajanjih lanskega novembra. Predsednica tega sindikata Slavica Mencingar zato sporazuma ni parafirala.

Minister za zdravje Danijel Bešič Loredan, ki je dogovor označil za pomemben korak, je poudaril, da vlada ni mogla zadovoljiti vseh in vsem ustreči. Morebitne dodatno povzročene anomalije bodo reševali znotraj novih pogajanj o plačnem stebru v zdravstvu. Ministrica za javno upravo Sanja Ajanović Hovnik pričakuje, da bodo pogajanja o prenovi plačnega sistema stekla januarja.

Je pa svoj podpis prispevala predsednica Sindikata zdravstva in socialnega varstva Slovenije Irena Ilešič Čujovič, saj je vlada vanj vključila še zadnji dve pomembni točki. Zavezala se je, da bo do konca leta sprejela posebni vladni projekt, ki bo naslovil zaposlene v plačni skupini J v dejavnosti zdravstva in socialnega varstva. Prav tako je upoštevala predlagane rešitve glede tehnikov s peto stopnjo izobrazbe.

Sama današnji sporazum, ki razrešuje obe stavkovni zahtevi sindikata - odpravo plačnih nesorazmerij v zdravstvu in pripravo standardov in normativov - razume kot premik z mrtve točke predvsem za najbolj problematična delovna mesta.

Vlada se je s sporazumom zavezala tudi, da bodo do 1. aprila prihodnje leto sprejeti preostali kadrovski standardi in normativi za zaposlene v zdravstvu in socialnem varstvu oziroma zdravstveni negi.

Parafiranja dogovora je vesela tudi Ajanović Hovnik, predvsem ker sporazum zdravstvo prepoznava kot celoto: "V preteklosti je bilo preveč parcialnih pogajanj, kjer so določene poklicne skupine, ki so imele nekoliko več moči, v danem trenutku izpogajale nekaj več kot ostali." Današnji dogovor pa, tako meni ministrica, dokazuje ravno obratno.

Ob tem je sindikate zdravništva in zobozdravništva pozvala k podpisu parafiranega dogovora. Kot je znano, v sindikatu Fides z vladnim predlogom niso bili zadovoljni. A bo predlog vlade za zdravstvo in socialno varstvo, vključno s predlogom za zdravnike in zobozdravnike, obveljal, če ga bo podpisal vsaj eden od sindikatov, ki je reprezentativen tako za zdravstvo in socialno varstvo, kot za zdravnike.

Iz Fidesa so za STA sporočili, da z vsebino parafiranega dogovora niso seznanjeni. Današnje dodatne pogajalske seje pa se niso udeležili, ker so vabilo z ministrstva za zdravje prejeli v torek zvečer. "Fides nima profesionalnih funkcionarjev, temveč gre za zdravnike, ki so dnevno vpeti v delo v javnih zavodih, zato je bilo ob uri prejema vabila nemogoče za naslednji dan dopoldan odpovedati prisotnost predstavnikov Fides v službah in zagotoviti našo udeležbo na srečanju," so pojasnili.

Ali bodo sindikati parafiran sporazum naposled tudi podpisali, Ilešič Čujovič ni upala napovedati, saj bodo o tem odločali še organi sindikatov.

Celotni dogovor je po besedah ministrice vreden približno 40 milijonov evrov.