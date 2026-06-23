Banka Slovenije se pridružuje priporočilom Uprave za zaščito in reševanje za ustrezno pripravljenost na morebitne motnje v delovanju infrastrukture, ki so lahko posledica geopolitičnih napetosti, kibernetskih tveganj in vremenskih ujm. Tako bo lahko imel uporabnik vedno na voljo več možnosti za elektronsko plačevanje in določen znesek gotovine.

V Banki Slovenije poudarjajo, da je zanesljivost slovenske plačilne infrastrukture visoka, uporabniki pa imajo na voljo različne načine plačevanja, ki so učinkoviti in varni.

"Kljub temu pa se je smiselno pripraviti na situacije, ko zaradi kriznih razmer kljub vsem prizadevanjem vpletenih vaši običajno izbrani načini plačevanja oziroma dostop do gotovine začasno ne bi bili mogoči. V primeru naravnih nesreč ali drugih nepredvidenih dogodkov lahko namreč pride do motenj v oskrbi z elektriko ali internetnim dostopom, kar lahko začasno onemogoči uporabo plačilnih kartic, mobilnih aplikacij ali dvig gotovine na bankomatih," opozarjajo.

V tem smislu uporabnikom priporočajo razmislek o uporabi različnih možnosti elektronskega plačevanja: odprtju plačilnih računov pri različnih ponudnikih plačilnih storitev in uporabi različnih plačilnih aplikacij.

Hranite določen znesek gotovine

Poleg tega svetujejo hranjenje določenega zneska gotovine za kritje nujnih stroškov za vsaj 72 ur na posameznika. "Priporočamo hranjenje bankovcev nižje vrednosti in kovancev, saj so ti najprimernejši za vsakodnevne gotovinske transakcije. Ni nujno, da celoten znesek pripravite takoj, lahko ga prilagajate svojim zmožnostim in ga dopolnjujete postopoma," navajajo.

Zakon o dostopnosti in uporabi plačilnih sredstev

Ministrstvo za finance je sicer pod zdaj že nekdanjim ministrom Klemnom Boštjančičem skupaj z Banko Slovenije kot odziv na zapis pravice do uporabe gotovine v ustavo pripravilo osnutek zakona o dostopnosti in uporabi plačilnih sredstev, ki ob zagotavljanju osnovnih bančnih storitev za prebivalce išče ravnotežje med gotovino in elektronskimi plačili.

Namen predlaganega zakonskega besedila je zagotoviti fizično dostopnost do gotovine in osnovnih bančnih storitev po celotni državi.

Predlagano je, da bi imela naselja z več kot 1000 prebivalci najmanj en bankomat v oddaljenosti največ petih kilometrov od središča naselja, poleg tega bi imela naselja s 3000 prebivalci najmanj eno bančno poslovalnico v oddaljenosti največ pet kilometrov od središča kraja.

Večjo dostopnost do gotovine bi se doseglo tudi z omejitvijo zaračunavanja nekaterih nadomestil za bančne storitve. Brezplačnih bi do pet dvigov ali pologov bankovcev mesečno na bankomatih katerekoli banke, brezplačni bi bili tudi vsi dvigi in pologi bankovcev v poslovalnicah.

Predlaga se tudi obveznost sprejemanja gotovine na prodajnih mestih. Ponudnik blaga ali storitev bi tako na fizičnem prodajnem mestu moral sprejeti plačilo v evrski gotovini. Na prodajnih mestih bi se medtem zagotovilo obvezno možnost plačevanja z vsaj enim elektronskim plačilnim sredstvom.

Osnutek je bil v javni obravnavi do druge polovice aprila, Boštjančič pa je pred volitvami izrazil prepričanje, da bo pot nadaljeval ne glede na volilni izid.