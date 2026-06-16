Banka Slovenije je napoved letošnje rasti slovenskega gospodarstva znižala z 2,2 na 1,9 odstotka in s tem sledila negativnim popravkom drugih domačih in mednarodnih ustanov. Tako leta 2027 kot leta 2028 naj bi se BDP okrepil za 2,2 odstotka.

Rast bruto domačega proizvoda (BDP) bo prihodnje leto z 2,2 odstotka za 0,2 odstotne točke nižja, leta 2028 pa za 0,1 odstotne točke višja, kot so v centralni banki napovedali v predhodni napovedi iz decembra lani.

Inflacija se bo po njihovih izračunih leta 2027 z letošnjih 3,6 odstotka upočasnila na 2,3 odstotka, leta 2028 pa dodatno na 2,0 odstotka. Decembra so za leto 2027 predvideli 2,2-odstotno rast cen življenjskih potrebščin, za leto 2028 pa približanje inflacijskemu cilju Evropske centralne banke pri okoli dveh odstotkih.

Po nizki gospodarski rasti v lanskem letu okrevanje letos upočasnjujejo povečana geopolitična negotovost in okrepljeni inflacijski pritiski, je na današnji novinarski konferenci v Ljubljani poudaril guverner Banke Slovenije Primož Dolenc.