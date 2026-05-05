"Biti babica je zame najlepši poklic. Kljub številnim izzivom in pomanjkanju kadra me občutek, da sem lahko prisotna pri rojstvu otroka, vsak dan znova motivira," pove Nina Badić, nadzorna babica porodnega bloka v ljubljanski porodnišnici. Svoje delo predano opravlja več kot deset let, in kot pravi, je že zdavnaj nehala šteti, koliko porodom je prisostvovala. Najpomembnejše je, da je babica potrpežljiva in da s porodnico vzpostavi zaupanje, ki je nujno za ustvarjanje lepe in pozitivne porodne izkušnje, še poudari Badić.

Ob mednarodnem dnevu babic so v ljubljanski porodnišnici danes organizirali dan odprtih vrat, kjer so bodoče mamice dobile odgovore na vprašanja o nosečnosti, samem poteku poroda in poporodnem obdobju. "Letos prvič organiziramo dan odprtih vrat in takega odziva zagotovo nismo pričakovale. Bodoče mamice najbolj zanima, kako se soočiti s strahom pred bolečino in ali bodo same zmogle porod," je povedala nadzorna babica porodnega bloka ljubljanske porodnišnice Nina Badić.

Bodoče mamice je popeljala po porodnem bloku, kjer se je lani v 4.910 porodih rodilo 5.019 otrok. Kljub temu da je bila ob našem obisku več kot polovica od desetih porodnih sob zasedenih, je bilo v porodnem bloku mirno. "Porod ni nekakšen kaos, kot je pogosto prikazan v filmih. Kot lahko slišite, je vse mirno, čeprav je zasedenih sedem od desetih porodnih sob," je pojasnila Badić.

V ljubljanski porodnišnici je deset porodnih sob. Vsaka soba je opremljena z električno posteljo, ki omogoča različne položaje, CT aparatom za spremljanje otroka, porodnim stolom ter žogami in blazinami. Foto: Ana Kovač

Bodoča mamica Nataša: Babici bom popolnoma zaupala

Med bodočimi mamicami, ki so se udeležile dneva odprtih vrat v ljubljanski porodnišnici, je bila tudi Nataša, ki pričakuje svojega prvega otroka. "Babici bom popolnoma zaupala. Vedo, kaj delajo, in če jim popolnoma zaupaš, je po mojem mnenju tudi strah nekoliko manjši. Na dan poroda bomo videli, kako bo. Pustili se bomo presenetiti," v smehu pove sogovornica, ki je v 32. tednu nosečnosti.

Delo babice se začne že zunaj porodne sobe

Prav babice so tiste, ki imajo ključno vlogo pri porodu, saj bistveno vplivajo na njegov potek in zdravje porodnice. A njihovo delo se začne že zunaj porodne sobe. "Babice delujemo že v primarnem varstvu, ne samo v porodnem bloku. Z babico se ženska sreča, ko načrtuje zanositev, med samo nosečnostjo na pregledih, pri pripravi na porod, pri samem porodu in tudi po porodu v patronažni službi. Babica žensko spremlja skozi celo njeno življenjsko obdobje," pojasni Badič, ki delo babice v ljubljanski porodnišnici opravlja že deset let.

Ena od najpomembnejših lastnosti, ki jo babica mora imeti, je čut za sočloveka in potrpežljivost, saj porod ni nekaj, kar se zgodi v uri ali dveh, ampak gre za dolgotrajen proces. "Dokazano je, da se porod lepše in bolje izpelje, če se med žensko in babico vzpostavi zaupanje. Želele bi si, da ženske zaupajo nam, babicam, ki smo strokovnjakinje na tem področju," poudari Badić,

"Kjer babice vodijo porod in porodno obdobje, so načeloma boljši rezultati. Manj je perinatalne obolevnosti, umrljivosti in manj porodniških intervencij," doda diplomirana babica Martina Potisek. Med izzivi poklica je diplomirana babica Martina Potisek izpostavila občasna nerealna pričakovanja porodnic in komunikacijo, še posebej z ženskami, ki govorijo drug jezik. Foto: Ana Kovač

Obe sogovornici ženskam svetujeta, da se že pred porodom prijavijo na individualen pogovor z babico, kjer se lahko pogovorijo o svojih strahovih in na porod pridejo bolje pripravljene. "V naši porodnišnici se trudimo izvesti čim več individualnih pogovorov s porodnicami. Ker pa je povpraševanja res veliko, jih vsem ne moremo zagotoviti," priznava Potisek.

V porodnem bloku ljubljanske porodnišnice dela 45 babic in babičarjev, v porodnišnici pa jih skupno dela 110. Tako kot na preostalih področjih v zdravstvu, se tudi v babištvu soočajo s pomanjkanjem kadra, na kar opozarja tudi slogan letošnjega mednarodnega dneva babic "Milijon babic več". Z njim želijo babice sporočiti, da je vlaganje v ta poklic nujno, če želijo vsem ženskam zagotovitvi kvalitetno oskrbo, ki jo potrebujejo in si jo zaslužijo. "Vsak dan se trudimo, da porodnice ne bi začutile, da kadra primanjkuje," poudari Badić.

Vsak novorojenček v ljubljanski porodnišnici dobi štrikano kapico, ki jo izdelajo upokojenke. Foto: Ana Kovač

Svojo porodno izkušnjo je z nami delila mamica Ana, ki je v ljubljanski porodnišnici rodila že tretjič. "V nedeljo nekaj pred polnočjo so me pripeljali v porodno sobo, ob pol enih zjutraj pa je na svet prijokal Gabrijel. Ko se je rodil, je bil težak 3.930 gramov in velik 53 centimetrov. Velik fant je," pove ponosna mamica. Zaveda se, kako pomembno vlogo ima pri porodu babica in to, da ji porodnica popolnoma zaupa.

"Podpora babice pomeni ogromno. Babica te vodi, usmerja, daje navodila, ko od bolečin dobesedno izgubiš pamet. Ona pa je tista, ki te z mirnim glasom usmerja in spodbuja, ti pa ji slediš, kolikor je pač mogoče. Že tretjič sem rodila v Ljubljani, zaupam jim, počutim se varno in ne bi šla nikamor drugam. Res pa je, da je vsakič drugače. Pri prvem porodu je bila ob meni študentka in vse se je dogajalo zelo počasi in umirjeno, pri drugem in tretjem pa sta bili ob meni starejši babici in vse je potekalo hitreje. Vedeli sta, kako morata pritisniti na trebuh, da je otrok kar zletel ven," v smehu pojasni Ana.

Ponosna mamica Ana z en dan starim sinom Gabrijelom. Foto: Ana Kovač

Vilmino drevo rojstev

Gabrijelovo ime zdaj predstavlja cvet na Vilminem drevesu rojstev, kamor zapisujejo imena otrok, rojenih v ljubljanski porodnišnici. "To je naše drevo rojstev. Z vsakim cvetom označimo novorojenčka, deklico ali dečka. To drevo čez leto cveti in veseli nas, da se do decembra napolni. Poimenovali smo ga Vilmino drevo rojstev, po babici Vlimi, ki nas je zapustila dve leti nazaj," pojasni Badić. Vilmino drevo rojstev so poimenovali po babici Vilmi. Foto: Ana Kovač

