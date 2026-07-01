Avstrija je z današnjim dnem znižala obdavčitev osnovnih živil na 4,9 odstotka in s tem postala država z najnižjo obdavčeno košarico osnovnih živil v naši soseščini. Ukrep je namenjen blaženju draginje in razbremenitvi gospodinjstev pri nakupu najosnovnejših prehranskih izdelkov. Slovenija o podobnem ukrepu šele razpravlja, odločitev pa ostaja ena od bolj izpostavljenih političnih tem ob obravnavi interventne zakonodaje.

Nižja davčna stopnja pri severnih sosedih velja za izbrana osnovna živila. Na seznamu so med drugim mleko in mlečni izdelki, jajca, sadje, zelenjava, žita in mlevski izdelki, testenine, kruh ter sol. Avstrija je po navedbah časnika Delo že v začetku leta napovedala znižanje obdavčitve, seznam izdelkov pa določila v začetku junija.

Pred znižanjem so bila živila v Avstriji obdavčena z desetodstotnim DDV, kar je bilo nekoliko več kot v Sloveniji. Po novem pa je razmerje obrnjeno: Avstrija ima najnižjo obdavčitev osnovne košarice v regiji, Slovenija pa po primerjavi Dela ostaja država z najvišjo obdavčitvijo živil med sosedami.

Slovenska politika se še ni poenotila

Tudi v Sloveniji je znižanje obdavčitve osnovnih živil predmet politične razprave. Predlog je del interventnega zakona, vendar ukrep še ni uveljavljen. Kljub temu je v parlamentu sprejeto znižanje že sprožilo ostre politične razprave, predvsem glede posledic za državni proračun, učinkov na cene v trgovinah in vprašanja, ali bi se nižji davek dejansko poznal tudi pri potrošnikih.