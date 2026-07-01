Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
SP v nogometu
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
D.K.

Sreda,
1. 7. 2026,
8.43

Osveženo pred

9 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0

Natisni članek

Natisni članek
DDV košarica živila draginja hrana podražitev mleko kruh jajca sadje zelenjava testenine sol

Sreda, 1. 7. 2026, 8.43

9 minut

Avstrija znižala obdavčitev osnovnih živil, Slovenija med sosedami z najvišjo obdavčitvijo hrane

Avtor:
D.K.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0
Obisk pekarne Spar. Pustni Krofi, kruh, pekarna, torta, sladica. | V Avstriji so na seznamu živil z znižanim DDV med drugim mleko in mlečni izdelki, jajca, sadje, zelenjava, žita in mlevski izdelki, testenine, kruh ter sol. | Foto Bojan Puhek

V Avstriji so na seznamu živil z znižanim DDV med drugim mleko in mlečni izdelki, jajca, sadje, zelenjava, žita in mlevski izdelki, testenine, kruh ter sol.

Foto: Bojan Puhek

Avstrija je z današnjim dnem znižala obdavčitev osnovnih živil na 4,9 odstotka in s tem postala država z najnižjo obdavčeno košarico osnovnih živil v naši soseščini. Ukrep je namenjen blaženju draginje in razbremenitvi gospodinjstev pri nakupu najosnovnejših prehranskih izdelkov. Slovenija o podobnem ukrepu šele razpravlja, odločitev pa ostaja ena od bolj izpostavljenih političnih tem ob obravnavi interventne zakonodaje.

Nižja davčna stopnja pri severnih sosedih velja za izbrana osnovna živila. Na seznamu so med drugim mleko in mlečni izdelki, jajca, sadje, zelenjava, žita in mlevski izdelki, testenine, kruh ter sol. Avstrija je po navedbah časnika Delo že v začetku leta napovedala znižanje obdavčitve, seznam izdelkov pa določila v začetku junija.

Pred znižanjem so bila živila v Avstriji obdavčena z desetodstotnim DDV, kar je bilo nekoliko več kot v Sloveniji. Po novem pa je razmerje obrnjeno: Avstrija ima najnižjo obdavčitev osnovne košarice v regiji, Slovenija pa po primerjavi Dela ostaja država z najvišjo obdavčitvijo živil med sosedami.

Slovenska politika se še ni poenotila

Tudi v Sloveniji je znižanje obdavčitve osnovnih živil predmet politične razprave. Predlog je del interventnega zakona, vendar ukrep še ni uveljavljen. Kljub temu je v parlamentu sprejeto znižanje že sprožilo ostre politične razprave, predvsem glede posledic za državni proračun, učinkov na cene v trgovinah in vprašanja, ali bi se nižji davek dejansko poznal tudi pri potrošnikih.

Andrej Zorko
Novice Sindikati prepričani v pravico do referendumskega odločanja o zakonu o interventnih ukrepih
Andrej Šircelj
Novice Šircelj: Dinamika zniževanja primanjkljaja odvisna tudi od interventnega zakona
DDV košarica živila draginja hrana podražitev mleko kruh jajca sadje zelenjava testenine sol
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Nakup prinaša darilo

Nakup prinaša darilo

Ob nakupu izbranega televizorja po odlični ceni do 31. 8. prejmete darilo – aplikacijo NEO TV Lite za pametne televizorje brezplačno do 31. 12. 2026.
Modri Fon junija

Modri Fon junija

Izberite Redmi Note 15 Pro 5G z zmogljivo baterijo ali Xiaomi 17T z napredno kamero za čudovite posnetke.
Paketi NEO

Paketi NEO

Izkoristite hitrost do 1 Gbit/s in si zagotovite najboljšo TV-izkušnjo v omrežju Telekoma Slovenije. Že za 32,99 EUR/mesec za 2 leti.