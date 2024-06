Astech bo skrbel za prezračevanje v luksuznem kompleksu Schellenburg

Nova soseska Schellenburg v središču Ljubljane se razprostira na deset tisoč kvadratnih metrih in obsega dve stavbi, Palais s 111 stanovanji in poslovnimi prostori ter Villo s 15 stanovanji. Investitor je znani poslovnež Jože Anderlič, ki je leta 2003 kupil stavbo starega Kolizeja in na njenem mestu zgradil verjetno za zdaj najprestižnejši stanovanjsko-poslovni kompleks v tem delu Evrope. Poimenoval ga je po Jakobu pl. Schellenburgu, največjem mecenu mesta Ljubljana. Schellenburg je bil mecen iz 17. stoletja, ki je med drugim zgradil uršulinski samostan in uršulinsko cerkev ter s tem omogočil ustanovitev prve dekliške šole v Ljubljani, ki je bila skoraj dve stoletji edina dekliška šola na Kranjskem.

Za najboljše je dobro le najboljše – zato bo v luksuznem stanovanjsko-poslovnem kompleksu Schellenburg za kakovost zraka in servis prezračevalnih sistemov v skupnih prostorih skrbelo podjetje Astech. Foto: Astech d.o.o.

V kompleksu Schellenburg so vgrajeni najkakovostnejši materiali, stavbi imata energetski razred A2, vsako stanovanje ima svoje prezračevanje z rekuperacijo, nadzorom vlage in temperature, filtriranjem zunanjega zraka ter talno gretje in hlajenje. Očitno je, da je investitor uporabil vse preteklo znanje in izkušnje v gradnji ter projekt zasnoval tako, da stanovalcem nudi maksimalno udobje. Da ga je pri tem vodila izbira najkakovostnejših rešitev za uporabnika, na primer pokaže tudi dejstvo, da je v kleti vgrajen sistem razvlaževanja, kar preprečuje nastanek plesni ali vlage, ki sta v ljubljanskih nepremičninah pogosta težava.

Foto: Tivoli d.o.o.

Za vzdrževanje takšne ravni kakovosti bivanja in udobja zadošča le vrhunski serviser klimatsko-prezračevalnih sistemov, kot je podjetje Astech iz Logatca. Astech ima namreč v Sloveniji največjo ekipo strokovnjakov, ki imajo potrebne certifikate in licence, se redno izobražujejo ter zagotavljajo najširšo paleto potrebnih znanj za servisiranje klimatsko-prezračevalnih naprav. Ker se zavedajo svoje odgovornosti do okolja, se obnašajo trajnostno in znajo stranki svetovati pri ustreznih energetskih rešitvah.