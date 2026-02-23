Asta Vrečko s tožbo zoper Demokracijo zaradi domnevnega blatenja

Sokoordinatorica Levice Asta Vrečko bo zoper tednik Demokracija vložila odškodninsko tožbo. Med drugim mu očita, da so jo z zadnjo naslovnico, kjer so jo povezali z afero Fotopub, blatili. "Čas je, da naredimo konec sovražnemu govoru ter zlorabi medijev oziroma svobode govora," je Vrečko poudarila na današnji novinarski konferenci.

Asta Vrečko, sicer tudi ministrica za kulturo, meni, da tednik Demokracija, ki je povezan s stranko SDS, širi politično propagando. Pri tem ne spoštujejo nobenih pravil, prav tako "niso na noben način zavezani resničnosti".

Kot je dejala, "to ni novinarstvo, to je politična tehnika, diskreditacija in nekaj, kar zelo dobro poznamo tudi iz nekaterih drugih režimov", pri tem pa omenila nacizem in fašizem.

Demokracija je v četrtek namreč objavila naslovnico, na kateri sokoordinatorja Levice Asto Vrečko in Luko Mesca povezuje z afero Fotopub iz leta 2022. Takrat so bila na enem od družabnih omrežij objavljena anonimna pričevanja o umetniku Dušanu Smodeju, tožilstvo pa je lani v tej zadevi zoper Smodeja vložilo obtožnico zaradi suma kaznivih dejanj spolnega nasilja, omogočanja uživanja prepovedanih drog in lahke telesne poškodbe. Sodišču še ni uspelo vročiti obtožnice Smodeju, ki je po izbruhu afere vse očitke zanikal.

Kot je danes dejala Vrečko, so v Demokraciji namigovali, da je Levica povezana z afero. "Tukaj gre po mojem za kršitev vseh novinarskih standardov. To ni nobena satira, to je laž, to je širjenje sovraštva," je poudarila Vrečko.

Dodala je, da volilna kampanja ne sme temeljiti na diskreditacijah, širjenju laži in poniževanju. "Tudi če se s kom ne strinjamo, morajo obstajati pravila," je dejala Vrečko.