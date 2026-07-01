Arso svari: Na kopalnih vodah se je pojavila gošča. Ni znano, ali je nevarna. #foto

V zadnjem tednu vročinskega vala so se v Sloveniji na nekaterih kopalnih vodah pojavile gošče, so sporočili iz agencije za okolje. Te so nastale kot posledica vročine.

Gošče so se pojavile na posameznih delih Bohinjskega jezera, pa tudi na nekaterih območjih kopalnih voda na morju, predvsem na lokacijah Turistika - Portorož, MZL Debeli rtič, Hotel Piran, kjer so zaznali gošče, ujete v travo.

Na agenciji zato svetujejo previdnost pri kopanju otrok in psov, da se izogibajo gošči, pa svetujejo prav vsem.

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Ni znano, ali je gošča nevarna

Kot navajajo, za zdaj še ni možno ugotoviti, ali gre za potencialno nevarne gošče, ki vsebujejo toksine.

V Šobčevem bajerju pa so se zaradi minimalnega pretoka vode skozi bajer namnožile planktonske zelene alge, ki so prisotne v celem vodnem stolpcu in dajejo vodi značilno zeleno barvo. Ker te alge lahko povzročajo tudi neprijetno reakcijo na koži kopalcev, kopalce pozivajo, da upoštevajo navodila upravljavca kopališča, ki vodo tudi redno čisti. Prisotnosti cianobakterij ni bilo zaznati.