Arso opozarja: Danes popoldne in ponoči možna tudi močnejša neurja

Na agenciji za okolje (Arso) opozarjajo, da bodo danes popoldne predvsem v notranjosti države nastajale posamezne krajevne nevihte, med katerimi se lahko razvije tudi kakšna močnejša.

Kot pojasnjujejo na Arsu, bo razvoj vremena v večernih in nočnih urah odvisen predvsem od nevihtnega dogajanja v severni Italiji. Močnejše nevihte se bodo lahko prek Jadranskega morja pomikale tudi proti Sloveniji.

Zaradi možnosti hitrega razvoja neviht meteorologi prebivalcem svetujejo, naj spremljajo vremenske napovedi in morebitna opozorila. Ob močnejših nevihtah so mogoči intenzivni nalivi, močnejši sunki vetra in udari strel.

Na Arsu ob tem poudarjajo, da je natančno napovedovanje poti in intenzitete neviht oteženo, zato se lahko vremenske razmere v prihodnjih urah hitro spreminjajo.