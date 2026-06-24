Danes bo sončno in vroče, popoldne in proti večeru pa bo spet nastalo nekaj ploh in neviht. Dnevne temperature se bodo gibale okoli 30 stopinj Celzija, v Vipavski dolini se bo živo srebro povzpelo tudi do 34 stopinj Celzija. Iz dneva v dan bolj vroče bo, napovedujejo na agenciji za okolje (Arso). Zaradi velike toplotne obremenitve, ki se bo proti koncu tedna še stopnjevala, za jugozahodni del države še vedno velja oranžno opozorilo, za preostali del države pa rumeno. S peklensko vročino se soočajo tudi na Hrvaškem, kjer se temperature bližajo 40 stopinjam Celzija. Kot pravijo meteorologi, bo vročinskega vala konec v začetku julija, ko sledi vremenski preobrat in padec temperatur za 15 do 20 stopinj Celzija.

Čez dan bo sončno, ponekod po državi se bo razvijala kopasta oblačnost, popoldne in proti večeru pa bo nastalo še nekaj ploh in tudi kakšna nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 29 do 32, na Goriškem in v Vipavski dolini okoli 34 stopinj Celzija.

Dobro jutro, danes in jutri bo sončno in vroče. Predvsem danes bo popoldne in proti večeru spet nastalo nekaj ploh in neviht. pic.twitter.com/cmgX0GZJNK — ARSO vreme (@meteoSI) June 24, 2026

V četrtek bo pretežno jasno, v petek in soboto pa bo na nebu prevladovala jasnina, pravijo na Arsu in napovedujejo, da bo iz dneva v dan bolj vroče.

Ker se bo proti koncu tedna toplotna obremenitev po nižinah samo še stopnjevala, največja bo na Primorskem in v večjih mestih, je za jugozahodni del Slovenije še vedno razglašen oranžen alarm, za preostali del države pa velja rumeno vremensko opozorilo.

Na Hrvaškem se bliža vrhunec vročinskega vala, nato sledi vremenski preobrat

Hrvaški hidrometeorološki zavod (DHMZ) napoveduje, da se bodo temperature do konca junija povzpele na 40 stopinj Celzija. Zaradi vrhunca vročinskega vala, ki bo Hrvaško zajel v prihodnjih dneh, so zvišali stopnjo opozorila zaradi velike toplotne obremenitve. Najvišja velja za Jadran, kjer je za Reko, Split in Dubrovnik, kjer je od petka razglašeno rdeče opozorilo.

"Po izračunih numeričnih modelov vremenske napovedi bo konec vročinskega vala nad našo regijo prišel v začetku julija, zaznamoval pa ga bo nevihten, silovit prodor hladne fronte s padcem temperature za 15 do 20 stopinj, močni sunki vetra in nevihte z veliko verjetnostjo toče," napoveduje meteorolog Bojan Lipovšćak.