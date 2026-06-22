Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
SP v nogometu
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
R. K.

Ponedeljek,
22. 6. 2026,
6.37

Osveženo pred

5 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0

Natisni članek

Natisni članek
vreme vremenska napoved ARSO neurje vročina vročinski val toča

Ponedeljek, 22. 6. 2026, 6.37

5 minut

Arso izdal oranžno opozorilo za Primorsko, za preostali del države rumeno

Avtor:
R. K.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0
Vročina, visoke temperature | Danes čez dan bo jasno z najvišjimi dnevnimi temperaturami od 29 do 33 stopinj Celzija, na Primorskem se bo živo srebro povzpelo do 36 stopinj Celzija. | Foto Shutterstock

Danes čez dan bo jasno z najvišjimi dnevnimi temperaturami od 29 do 33 stopinj Celzija, na Primorskem se bo živo srebro povzpelo do 36 stopinj Celzija.

Foto: Shutterstock

Včeraj zvečer so močnejše nevihte zajele Gorenjsko, osrednji del države, zahodno Štajersko in Koroško. Ponoči se je neurje z manjšo točo že drugi dan zapored razvilo nad Kranjem. Pestro vremensko dogajanje bo tudi danes. Agencija za okolje (Arso) je za Primorsko, kjer bodo temperature dosegle 36 stopinj Celzija, izdal oranžno opozorilo pred visoko toplotno obremenitvijo, preostali del države je obarvan z rumeno. Popoldne in pozno zvečer bodo spet nastajale posamezne nevihte.

Včeraj pozno zvečer so Primorsko zajele močnejše nevihte, ki so jih spremljali nalivi in močni sunki vetra. Na meteorološki postaji Otlica so v 30 minutah zabeležili 20 mm padavin, je poročal Arso. 

Pestro je bilo tudi na območju Gorenjske, kjer se je nad Kranjem razvilo neurje z manjšo točo.  

Na Primorskem tudi do 36 stopinj Celzija

Nevihte so povsod po državi ponoči ponehale. Danes čez dan bo jasno z najvišjimi dnevnimi temperaturami od 29 do 33 stopinj Celzija, na Primorskem se bo živo srebro povzpelo do 36 stopinj Celzija. Zaradi visoke obremenitve je Arso za Primorko izdal oranžno opozorilo, drugod po državi velja rumeno opozorilo. 

Podobno vreme se bo nadaljevalo tudi v prihodnjih dneh. Najnižje jutranje temperature bodo od 15 do 20, na Primorskem do 23, najvišje dnevne od 29 do 33, na Goriškem bodo namerili tudi do 35 stopinj Celzija. Pozno popoldne in proti večeru bodo nastajale krajevne nevihte. 

Strela, nevihta, neurje
Sportal Resna vremenska grožnja na SP 2026
Mercedes
Novice Huda ura: v Ljubljani reševali voznika mercedesa, koncert Joker Out pod vodo
Vročina, Ljubljana
Novice Pripravite se na še hujšo vročino #animacija
vreme vremenska napoved ARSO neurje vročina vročinski val toča
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Nakup prinaša darilo

Nakup prinaša darilo

Ob nakupu izbranega televizorja po odlični ceni do 31. 8. prejmete darilo – aplikacijo NEO TV Lite za pametne televizorje brezplačno do 31. 12. 2026.
Modri Fon junija

Modri Fon junija

Izberite Redmi Note 15 Pro 5G z zmogljivo baterijo ali Xiaomi 17T z napredno kamero za čudovite posnetke.
Paketi NEO

Paketi NEO

Izkoristite hitrost do 1 Gbit/s in si zagotovite najboljšo TV-izkušnjo v omrežju Telekoma Slovenije. Že za 32,99 EUR/mesec za 2 leti.