Včeraj zvečer so močnejše nevihte zajele Gorenjsko, osrednji del države, zahodno Štajersko in Koroško. Ponoči se je neurje z manjšo točo že drugi dan zapored razvilo nad Kranjem. Pestro vremensko dogajanje bo tudi danes. Agencija za okolje (Arso) je za Primorsko, kjer bodo temperature dosegle 36 stopinj Celzija, izdal oranžno opozorilo pred visoko toplotno obremenitvijo, preostali del države je obarvan z rumeno. Popoldne in pozno zvečer bodo spet nastajale posamezne nevihte.

Včeraj pozno zvečer so Primorsko zajele močnejše nevihte, ki so jih spremljali nalivi in močni sunki vetra. Na meteorološki postaji Otlica so v 30 minutah zabeležili 20 mm padavin, je poročal Arso.

Pestro je bilo tudi na območju Gorenjske, kjer se je nad Kranjem razvilo neurje z manjšo točo.

Na Primorskem tudi do 36 stopinj Celzija

Nevihte so povsod po državi ponoči ponehale. Danes čez dan bo jasno z najvišjimi dnevnimi temperaturami od 29 do 33 stopinj Celzija, na Primorskem se bo živo srebro povzpelo do 36 stopinj Celzija. Zaradi visoke obremenitve je Arso za Primorko izdal oranžno opozorilo, drugod po državi velja rumeno opozorilo.

Podobno vreme se bo nadaljevalo tudi v prihodnjih dneh. Najnižje jutranje temperature bodo od 15 do 20, na Primorskem do 23, najvišje dnevne od 29 do 33, na Goriškem bodo namerili tudi do 35 stopinj Celzija. Pozno popoldne in proti večeru bodo nastajale krajevne nevihte.