Začenja se: po državi že prve nevihte, najhuje bo po 18. uri

Plohe in nevihte se bodo sprva začele pojavljati na severu države, zvečer pa se bodo razširile nad vso Slovenijo. Mogoči so močni sunki vetra, močnejši naliv in krajevna toča, zato je Arso izdal oranžo opozorilo.

Plohe in nevihte se bodo sprva začele pojavljati na severu države, zvečer pa se bodo razširile nad vso Slovenijo. Mogoči so močni sunki vetra, močnejši naliv in krajevna toča, zato je Arso izdal oranžo opozorilo. Foto: Matic Tomšič

Dobro jutro, danes bo deloma sončno, zvečer bodo nevihte od severa zajele vso Slovenijo. Možna bodo neurja. Jutri bo delno jasno. pic.twitter.com/QvXdDNnQpC — ARSO vreme (@meteoSI) August 1, 2023

Meteorologinja: Konkretno se bo ohladilo

Pestro vremensko dogajanje se bo nadaljevalo v naslednjih dneh, saj bo v noči na petek državo prešla še ena vremenska fronta. Na zahodu oziroma severozahodu so plohe in nevihte možne že v popoldanskem času, v noči na petek pa bodo padavine zajele vso državo in nad našimi kraji vztrajale ves petek in del sobote.

"Ob prehodu vremenske fronte se bo konkretno shladilo, v petek in soboto se bodo temperature gibale med 20 in 22 stopinj Celzija, ponekod bodo namerili kakšno stopinjo več," je pojasnila Veronika Hladnik Zakotnik.

V soboto čez dan bodo padavine postopno ponehale, za nedeljo pa si napovedi niso enotne: "Lahko nas čaka suho vreme, zadnja napoved pa kaže, da se bo dež nadaljeval. V naslednjih dneh nas tako čaka večji padavinski dogodek, kjer bi lahko padlo vsaj 50 milimetrov dežja na kvadratni meter," je povedala sogovornica.

Vreme nam to poletje ne prizanaša

"Zadnjih nekaj let smo beležili bolj krajevne plohe in nevihte, nismo imeli toliko padavinskih dogodkov, ki so se razširile nad vso državo, niti niso bili tako intenzivni. Zdaj pa smo bili priča več vremenskim dogodkom, kjer smo tudi po nižinah, ne samo na eni, ampak na več postajah, v istem padavinskem dogodku, zabeležili več močnih sunkov vetra. Poleg tega podatki kažejo, da je bil julij ravno zaradi teh dogodkov izjemno namočen, marsikje dvakrat toliko kot običajno. Na morju smo imeli v zelo kratkem obdobju že peto tramontano, ponavadi zabeležimo tri v celem poletju," je pojasnila Hladnik Zakotnikova.

Vreme nam to poletje ne prizanaša. Huda neurja so v zadnjih tednih škodo povzročala po vsej Sloveniji. Močan veter je podiral drevesa in odkrival strehe, meteorna voda pa je zalivala objekte. "Vsekakor nas vremensko dogajanje skrbi, saj je škoda, ki so jo povzročila zadnja neurja, ogromna. Če gledamo v primerjavi z lanskim letom, ko je bila problem suša in je bila največja škoda na kmetijskih pridelkih, je letos škoda povsod, v kmetijstvu, gozdovih, na objektih," je opozorila sogovornica.

Kot je pojasnila, s segrevanjem ozračja toplejši zrak lahko sprejme več vlage, kar pomeni več energije in hkrati več vlage pomeni večje količine padavin, močnejše nevihte pa prinašajo močnejše sunke vetra: "To je neka nova realnost, a to ne pomeni, da bo vsako prihodnje poletje takšno."