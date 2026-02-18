Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Sa. B., STA

Sreda,
18. 2. 2026,
11.48

31 minut

Sreda, 18. 2. 2026, 11.48

Arčon: Vlada postavila temelje za dolgoročno odpornost in konkurenčnost države

Sa. B., STA

Matej Arčon | "Stabilizirati državo je pomenilo tudi ali predvsem stabilizirati javne finance. Čas prejšnje vlade je bil čas milijardnega zadolževanja, pri čemer je bil samo del tega dolga povezan s proticovidnimi ukrepi," je dejal Matej Arčon. | Foto STA

"Stabilizirati državo je pomenilo tudi ali predvsem stabilizirati javne finance. Čas prejšnje vlade je bil čas milijardnega zadolževanja, pri čemer je bil samo del tega dolga povezan s proticovidnimi ukrepi," je dejal Matej Arčon.

Foto: STA

Aktualna vlada je okrepila socialno državo, začela je sistemske reforme in ohranila makroekonomsko stabilnost. S tem je postavila temelje za dolgoročno odpornost in konkurenčnost države, je na predstavitvi rezultatov v tem mandatu dejal podpredsednik vlade Matej Arčon. Kot je dodal, so izpeljali večino ključnih zavez iz koalicijske pogodbe.

Kot je na današnji novinarski konferenci v Ljubljani poudaril Arčon, je bila inflacija v Sloveniji leta 2022, ko so nastopili mandat, pri 10,3 odstotka, lani pa le še 2,7-odstotna. Povprečna neto plača je junija 2022 znašala 1.307 evrov, novembra lani pa 1.626 evrov. Bruto domači proizvod (BDP) na prebivalca je bil medtem leta 2022 pri 26.966 evrih, lani pa pri 33.062 evrih. Javni dolg se je v tem času znižal z 72,8 odstotka BDP na 67,6 odstotka BDP, bonitetna ocena Slovenije pa se je zvišala z AA- na AA, je nanizal.

"Čas prejšnje vlade je bil čas milijardnega zadolževanja"

"Stabilizirati državo je pomenilo tudi ali predvsem stabilizirati javne finance. Čas prejšnje vlade je bil čas milijardnega zadolževanja, pri čemer je bil samo del tega dolga povezan s proticovidnimi ukrepi. Bistveno je, da se je delež javnega dolga v BDP pomembno znižal. Po domače, višina našega kredita glede na to, kar zaslužimo, je nižja, to pomeni manj obresti in višje bonitetne ocene, te pa pomenijo še manj obresti in torej več denarja za ljudi, za gospodarstvo in za infrastrukturo," je podčrtal.

V nadaljevanju je predstavil dosežke na več področjih. V zdravstvu jim je uspelo zagotoviti več kot 300 dodatnih zdravnikov in zobozdravnikov ter več kot 800 milijonov evrov za zdravstveno infrastrukturo. Poleg tega je Slovenija na lestvici svobode medijev od leta 2022 napredovala za 21 mest. Zagotovili so milijardo evrov za najemna stanovanja v prihodnjih desetih letih, položnice za bivanje v domovih za ostarele so nižje do 700 evrov, sredstva za znanost so podvojili na 700 milijonov evrov, država pa je tudi prvič dosegla cilj 25-odstotnega deleža obnovljivih virov energije v bruto končni porabi energije, je naštel podpredsednik vlade.

"Naša zaveza ostaja stabilna, pravična in razvojno usmerjena Slovenija, delo je treba dokončati. Že na začetku smo rekli, da delamo za dva mandata. Slovenija je že dolgo ujetnica logike en korak naprej, dva nazaj. Ali ni že končno čas, da naredimo dva koraka naprej?" je sklenil.

