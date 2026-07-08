Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
SP v nogometu
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
L. B., STA

Sreda,
8. 7. 2026,
11.11

Osveženo pred

12 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,01

Natisni članek

Natisni članek
tožba Ascent Resources

Sreda, 8. 7. 2026, 11.11

12 minut

Arbitraža zavrnila skoraj 600-milijonsko tožbo Ascent Resources proti Sloveniji

Avtorji:
L. B., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,01
sodišče, stanislav Valant, mariborska nadškofija | Arbitražna odločba je po njihovih pojasnilih na področju urejanja dopustnosti t. i. frackinga precedenčna, zato pričakujejo, da bo odmevala tudi mednarodnopravno. | Foto Ana Kovač

Arbitražna odločba je po njihovih pojasnilih na področju urejanja dopustnosti t. i. frackinga precedenčna, zato pričakujejo, da bo odmevala tudi mednarodnopravno.

Foto: Ana Kovač

Arbitražni tribunal pri Mednarodnem centru za reševanje investicijskih sporov v Washingtonu je zavrnil tožbo britanskega podjetja Ascent Resources proti Sloveniji ter spremljajoči odškodninski zahtevek v višini skoraj 600 milijonov evrov, so sporočili iz državnega odvetništva. Tožba se je nanašala na izdajo dovoljenj za črpanje plina v Petišovcih.

Ascent Resources in njeno hčerinsko podjetje Ascent Slovenia sta spor pred Mednarodnim centrom za reševanje investicijskih sporov (ICSID) sprožila poleti 2022. Sloveniji sta očitala kršitev dvostranskega investicijskega sporazuma med Veliko Britanijo in Slovenijo ter pogodbe o energetski listini.

Podjetji sta trdili, da je Slovenija dejansko onemogočila njihovo naložbo v pridobivanje plina po metodi t. i. hidravličnega lomljenja (fracking) v Petišovcih in od Slovenije zahtevali skoraj 600 milijonov evrov odškodnine.

Sporočilo Državnega odvetništva RS

Iz Državnega odvetništva RS so danes sporočili, da so prejeli arbitražno odločbo, s katero je arbitražni tribunal pri ICSID zavrnil vse očitke tožnikov, da je Slovenija s svojimi ukrepi, povezanimi s črpanjem zemeljskega plina v Petišovcih, kršila svoje obveznosti iz pogodbe o energetski listini. Posledično je bil tožbeni zahtevek v celoti zavrnjen.

Tožnikoma je tribunal naložil, da morata Sloveniji plačati tri milijone evrov za njene stroške, medtem ko stroške postopka krijeta stranki v enakih deležih, so pojasnili v državnem odvetništvu, na katerem bodo več o arbitražni odločitvi povedali na popoldanski novinarski konferenci.

So pa že v sporočilu za javnost izpostavili, da so Slovenijo v tem arbitražnem postopku skupaj z mednarodno ekipo strokovnjakov zastopali prvič, odkar imajo to zakonsko pristojnost.

Uspeh pomemben za ugled slovenije

Arbitražna odločba je po njihovih pojasnilih na področju urejanja dopustnosti t. i. frackinga precedenčna, zato pričakujejo, da bo odmevala tudi mednarodnopravno. Uspeh v postopku pa je za Slovenijo velikega pomena tudi z javnofinančnega vidika, saj bi neuspeh v postopku državni proračun lahko obremenil za več sto milijonov evrov, so dodali.

Potek spora

Spor se je sicer začel, ko je Agencija RS za okolje (Arso) marca 2019 odločila, da je pred izdajo dovoljenj za črpanje plina v Petišovcih s stimulacijo vrtin, ki sta ga načrtovala Ascent Resources in slovenski partner Geoenergo, treba izvesti presojo vplivov na okolje. Upravno sodišče je Arsu pritrdilo.

Maja 2022 pa je nato začela veljati novela zakona o rudarstvu, ki je uvedel popolno prepoved hidravličnega lomljenja oz. frackinga. Novela je obenem prinesla dodatne definicije nekaterih pojmov, izpopolnila področje reguliranih poklicev v rudarstvu in opredelila nekatere prekrške.

pravica do pritožbe
Novice Veliko ljudi to spregleda: po prejemu odločbe imate lahko le 5 dni časa
Anton Olaj
Novice Nekdanjima šefoma policije grozi zapor. Olaj: S sodelavci sem ravnal spoštljivo.
tožba Ascent Resources
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Nakup prinaša darilo

Nakup prinaša darilo

Ob nakupu izbranega televizorja po odlični ceni do 31. 8. prejmete darilo – aplikacijo NEO TV Lite za pametne televizorje brezplačno do 31. 12. 2026.
Modri Fon julija

Modri Fon julija

Izberite iPhone 17 Pro Max 256 GB za osupljive fotografije ali iPhone 17 Pro 256 GB z elegantnim dizajnom in vrhunsko zmogljivostjo.
Paketi NEO

Paketi NEO

Izkoristite hitrost do 1 Gbit/s in si zagotovite najboljšo TV-izkušnjo v omrežju Telekoma Slovenije. Že za 32,99 EUR/mesec za 2 leti.