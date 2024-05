Aprila izdanih več gradbenih dovoljenj za stavbe kot marca

Skupna površina načrtovanih stavb bo merila približno 125.500 kvadratnih metrov, kar je pet odstotkov več kot mesec prej. Pri stanovanjskih stavbah bo predvsem zaradi načrtovane gradnje večstanovanjskih stavb večja za 19 odstotkov, pri nestanovanjskih stavbah pa se bo zaradi načrtovane gradnje manjših industrijskih in skladiščnih stavb v primerjavi z načrtovano gradnjo marca zmanjšala za devet odstotkov.

Z gradbenimi dovoljenji za stavbe, izdanimi aprila, je predvidena gradnja skoraj 400 stanovanj, to je za 31 odstotkov več stanovanj kot marca. Več kot polovica jih je načrtovanih v tri- in večstanovanjskih stavbah, kar je dvakrat toliko stanovanj, kot jih je bilo načrtovanih marca. Preostala stanovanja so predvidena v eno- in dvostanovanjskih stavbah. V prvih jih je bilo načrtovanih za dva odstotka, v drugih pa za 46 odstotkov manj.

Prednjači osrednjeslovenska regija

Največ novih stanovanj je bilo predvidenih v osrednjeslovenski statistični regiji, in sicer 44 odstotkov vseh. Sledili sta savinjska in pomurska statistična regija. V drugih regijah je bilo načrtovanih manj stanovanj, najmanj v koroški in primorsko-notranjski statistični regiji, v vsaki po dve stanovanji, je še navedel statistični urad.