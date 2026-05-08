P. P.

Petek,
8. 5. 2026,
9.14

Osveženo pred

43 minut

javna uprava politika demokrati Anže Logar

Anžeta Logarja čaka služba, takšna bi lahko bila njegova plača

Sestanek Gibanja svobode s predsedniki strank, Anže Logar | Anže Logar se je takoj po volitvah odločil, da si bo možnost vrnitve na ministrstvo podaljšal še za leto dni. | Foto Gaja Hanuna

Anže Logar se je takoj po volitvah odločil, da si bo možnost vrnitve na ministrstvo podaljšal še za leto dni.

Foto: Gaja Hanuna

Portal Necenzurirano poroča, da so na ministrstvu za zunanje zadeve predsedniku Demokratov Anžetu Logarju na njegovo prošnjo takoj po volitvah še za eno leto podaljšali mirovanje delovnega mesta diplomata prvega ranga. To je uvrščeno v 44. plačni razred, skupaj z napredovanji pa Logarju omogoča pridobitev še sedmih dodatnih razredov.

Če bi se Anže Logar po 12 letih vrnil v službo na zunanje ministrstvo, bi ga tam čakala bruto osnovna plača 5.500 evrov. To delovno mesto je Logar ohranil po zakonu o poslancih. Na zunanje ministrstvo bi se tako lahko vrnil v treh mesecih po izteku mandata oziroma zadnjih volitvah, na katerih sam ni bil izvoljen za poslanca. Torej najpozneje do julija letos, poroča portal Necenzurirano.

A Logar se je takoj po volitvah odločil, da si bo možnost vrnitve na ministrstvo podaljšal še za leto dni. Na ministrstvu, ki ga vodi Tanja Fajon, so mu po poročanju portala šli na roko, pri tem pa so se sklicevali na zakon o javnih uslužbencih. Z Logarjem so podpisali sporazum, po katerem mu delovno mesto diplomata prvega ranga miruje do aprila 2027. 

"Sporazum o pravici do vrnitve na podlagi Zakona o javnih uslužbencih je bil med MZEZ in dr. Logarjem sklenjen z veljavnostjo enega leta od 13. aprila 2026 dalje, pred tem je imel pravico do vrnitve na podlagi Zakona o poslancih," so portalu potrdili na ministrstvu. 

Delovno mesto diplomata prvega ranga je Logarju ponovno začelo mirovati v ponedeljek, 13. aprila. To je prvi delovni dan po tem, ko se je v petek, 10. aprila, na ustanovni seji konstituirala nova sestava državnega zbora, v kateri ni bilo več Logarja. 

