18-mesečnega dečka iz ameriške zvezne države Arizona je februarja po skorajšnji utopitvi zdravnik sprva razglasil za mrtvega, nato pa so ga več ur pozneje v hladilnici za trupla našli živega, izhaja iz nedavno objavljenih policijskih dokumentov, ki jih navaja televizija ABC. Dečka so po zdravljenju odpustili iz bolnišnice.

Reševalce so 8. februarja poklicali na dom v mestu Gilbert pri Phoenixu zaradi prijave utopitve. Dečka so našli v domačem bazenu in ga skušali oživeti, nato pa ga prepeljali v bolnišnico Mercy Gilbert Medical Center, kjer ga je zdravnik razglasil za mrtvega.

Iz policijskih zapisnikov izhaja, da sta policista iz Gilberta večkrat opozorila na življenjske znake pri otroku. Ko je eden od policistov ponovno izrazil pomisleke, mu je zdravnik Aryan Toosi po navedbah policije odgovoril: "Vi opravljajte svoje delo, jaz pa bom svoje. Z razlogom sem končal medicinsko fakulteto."

Pet ur po razglasitvi za mrtvega so ugotovili, da deček diha

Dečka so dali v hladilnico, pet ur po razglasitvi za mrtvega pa je osebje urada sodnega izvedenca, ki je prišlo prevzet truplo, ugotovilo, da deček diha. Nemudoma so ga prepeljali v drugo bolnišnico, kjer je nadaljeval zdravljenje.

Primeri, ko je oseba po razglasitvi smrti pozneje najdena živa, so zelo redki, vendar se dogajajo

Policija v Gilbertu je tožilstvu priporočila vložitev obtožbe zaradi malomarnosti proti staršema. Preiskovalci so sporočili, da je bilo v hiši zaznati močan vonj po marihuani, vhodna vrata pa naj bi bila odprta, kar je otroku omogočilo nenadzorovan dostop do bazena.

Bolnišnica Mercy Gilbert Medical Center je v izjavi sporočila, da je opravila temeljit pregled vseh okoliščin zdravljenja, da bi ugotovila, kaj se je zgodilo, in uvedla spremembe za izboljšanje oskrbe. Dogodek je označila za tragičnega, podrobnosti pa ni razkrila.

Strokovnjakinja za sodno patologijo Judy Melinek iz San Francisca je dejala, da so primeri, ko je oseba po razglasitvi smrti pozneje najdena živa, zelo redki, vendar se dogajajo, poroča ABC.