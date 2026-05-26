Alpinist na Košuti našel neeksplodirano granato
Hrvaški alpinist je na avstrijski strani pogorja Košuta na meji med Avstrijo in Slovenijo minuli konec tedna odkril neeksplodirano granato iz druge svetovne vojne. Pristojna avstrijska služba je minometno granato v ponedeljek deaktivirala, danes poroča avstrijska tiskovna agencija APA.
Alpinist je granato našel blizu plezalne poti. Moški je o najdbi obvestil policijo in ji po elektronski pošti poslal fotografije in natančno lokacijo granate.
Na kraj najdbe so v ponedeljek s helikopterjem pripeljali predstavnika službe za razminiranje. Ta je 60 centimetrov dolgo granato deaktiviral na terenu, je po poročanju agencije APA še sporočila policija.