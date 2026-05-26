Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Volitve 2026
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
R. K., STA

Torek,
26. 5. 2026,
10.53

Osveženo pred

1 ura, 46 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,14

Natisni članek

Natisni članek
alpinizem Košuta granata

Torek, 26. 5. 2026, 10.53

1 ura, 46 minut

Alpinist na Košuti našel neeksplodirano granato

Avtorji:
R. K., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,14
Kofce Košuta Velike Kladivo | 60 centimetrov dolgo granato je predstavnik službe za razminiranje deaktiviral na terenu. | Foto Matej Podgoršek

60 centimetrov dolgo granato je predstavnik službe za razminiranje deaktiviral na terenu.

Foto: Matej Podgoršek

Hrvaški alpinist je na avstrijski strani pogorja Košuta na meji med Avstrijo in Slovenijo minuli konec tedna odkril neeksplodirano granato iz druge svetovne vojne. Pristojna avstrijska služba je minometno granato v ponedeljek deaktivirala, danes poroča avstrijska tiskovna agencija APA.

Alpinist je granato našel blizu plezalne poti. Moški je o najdbi obvestil policijo in ji po elektronski pošti poslal fotografije in natančno lokacijo granate.

Na kraj najdbe so v ponedeljek s helikopterjem pripeljali predstavnika službe za razminiranje. Ta je 60 centimetrov dolgo granato deaktiviral na terenu, je po poročanju agencije APA še sporočila policija.

alpinizem Košuta granata
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Nakupi do 24 obrokov

Nakupi do 24 obrokov

Preverite pestro ponudbo televizorjev, računalnikov, zvočnikov, skirojev, pomivalnih in sušilnih strojev, izdelkov za vrt in okolico. Dostava je brezplačna.
Modri Fon maja

Modri Fon maja

Z mobitelom Honor Magic8 Pro ali Honor 600 Lite dobite vrhunsko tehnologijo, izjemno vzdržljivost in napredne funkcije. Preverite.
Paketi NEO

Paketi NEO

Izkoristite hitrost do 1 Gbit/s in si zagotovite najboljšo TV-izkušnjo v omrežju Telekoma Slovenije. Že za 32,99 EUR/mesec za 2 leti.