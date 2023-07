Ali je Slovenija draga destinacija? #video

Na ulicah v središču Ljubljane, na lepo sončno nedeljsko dopoldne, komaj slišimo slovenski jezik. Tuji turisti so preplavili prestolnico. Hrvati so z letošnjo poletno sezono in z uvedbo evra, občutno dvignili svoje cene in so zato nekaterim turistom za dopustovanje predragi. Ali je Slovenija draga destinacija?

"Ni draga. Midva veliko potujeva in Slovenija ni zelo draga. Je dobra za naju," povesta mimoidoča tuja turista.

"Ni tako zelo draga. Prej smo bili v Italiji, ki je bolj draga. Prav tako prihajamo iz Francije, kjer je zelo drago. Tako, da je Slovenija dobra destinacija za družino," pove francoska turistka.

Po koliko so vstopnice?

Ena od priljubljenih turističnih atrakcij je Ljubljanski grad. Za vožnjo z Ljubljansko vzpenjačo boste porabili šest evrov za dvosmerno vozovnico. Za otroke do sedmega leta ne boste plačali nič.

Za osnovno Grajsko vstopnico, ki vključuje dostop do vseh grajskih vsebin bodo odrasli odštel 12 evrov, za otroke do sedmega leta pa je ta tudi brezplačna.

"Vstopnica tukaj ni draga. Plačali smo 32 evrov, v Italiji bi za isto stvar verjetno odšteli 50 evrov. To se mi zdi dobra cena za pet ljudi," pove turistka iz Francije.

Druga priljubljena atrakcija med turisti je vožnja po Ljubljanici. Za večino voženj z ladjo boste odrasli odšteli 14 evrov, za otroka pa za 45 minutno vožnjo sedem evrov.

Nastanitve najdražje

Nekateri turisti so v Ljubljani samo za en dan, nekateri pa imajo tukaj izhodiščno točko za raziskovanje cele Slovenije in zato v Ljubljani ali njeni okolici, tudi prespijo. Za nočitev z zajtrkom v enem od hotelov v Stari Ljubljani, ki ima tri zvezdice boste odšteli 170 evrov. Za hotel s petimi zvezdicami, v sobi za dva, pa samo za nočitev, še 100 evrov več.

Za kepico sladoleda v Ljubljani lahko odštejete tudi 2,60 evra. Medtem, ko se bodo otroci in sladkoljubci posladkali s sladoledom pa si lahko tisti, ki raje pijete, privoščite pol litra točenega piva za štiri evre ali pa Hugota za 6,5 evra.