Prejšnji teden je na sojenju v zadevi TEŠ6, največji korupcijski aferi v zgodovini Slovenije, zagovornik enega od obdolženih Josefa Reisla napovedal, da bo v sodni spis predložil listine iz druge zadeve, ki da v projektu TEŠ6 obremenjujejo Mateja Lahovnika. Po njegovih besedah se Lahovniku očitajo nepravilnosti, ki predstavljajo zlorabo uradnega položaja. Lahovnik je bil med letoma 2008 in 2010, v času izgradnje šestega bloka Termoelektrarne Šoštanj, v vladi Boruta Pahorja minister za gospodarstvo pristojen za energetiko.

Iz zapisov obravnave izhaja, da je pregon proti Lahovniku trenutno v fazi nujnih preiskovalnih dejanj, kar pomeni, da tožilstvo še ni sprejelo odločitve, ali bo pregon nadaljevalo z vložitvijo zahteve za sodno preiskavo. Na okrožnem sodišču v Ljubljani so medtem za Necenzurirano pojasnili, da je v tej zadevi osumljena ena oseba.

Lahovnik: Sam nisem prižgal zelene luči za gradnjo TEŠ6

Lahovnik je za STA danes v odzivu zatrdil, da sam ni prižgal zelene luči za gradnjo TEŠ6, saj te naložbe nista izvajala niti vlada niti takratno gospodarsko ministrstvo, ampak organi Holdinga Slovenske elektrarne in Termoelektrarne Šoštanj.

Poudaril je, da se je naložba začela, še preden je postal minister, in končala več let po tistem, ko ni bil več minister. "Proti meni tudi po 16 letih, odkar nisem več minister, ni sprožen kakršen koli kazenski postopek v zvezi s to zadevo," je še dejal Lahovnik.

Lahovnik ni prisluhnil opozorilom

Lahovnika je med letoma 2015 in 2018 že obravnavala parlamentarna preiskovalna komisija pod vodstvom Matjaža Hanžka, ki je med drugim ugotovila, da so pri projektu TEŠ6 neodgovorno ali malomarno ravnale vse vlade med letoma 2004 in 2012, največjo politično odgovornost pa nosi Pahorjeva vlada med letoma 2008 in 2012, ko je bil minister za gospodarstvo, pristojen za energetiko, prav Lahovnik. Kot v končnem poročilu še navaja komisija, Lahovnik leta 2009 ni prisluhnil opozorilom, da bi šlo lahko pri projektu TEŠ6 kaj narobe. Projekt je kot minister ves čas javno podpiral in ga utemeljeval z oceno, da je ekonomsko upravičen in da bi bila njegova ustavitev nesmiselna, prav tako ni ministrstvo nikoli naročilo neodvisne revizije ekonomike projekta. Med letoma 2009 in 2010 se Lahovnikovo ministrstvo kljub opozorilom uradnikov in razkritih sumih korupcije na to ni odzvalo.

Državni zbor je leta 2018 proti Lahovniku, Pahorju in Francu Križaniču, ki je bil v času izvedbe projekta TEŠ6 minister za finance, vložilo naznanilo sumov kaznivega dejanja nevestnega dela v službi, za kar je zagrožena denarna kazen ali tri leta zapora. Kot poroča Necenzurirano, od takrat ni bila izvedena resnejša kriminalistična preiskava.

Lahovnik je v odzivu za STA spomnil tudi, da je policija leta 2023 zaključila preiskavo zoper njega, nekdanjega premierja Boruta Pahorja in nekdanjega finančnega ministra Franca Križaniča in jih, kot pravi, takrat oprala vseh sumov. Kot je še povedal, je bil v zvezi s to zadevo že pred časom zaslišan in je takrat podal celovit ter obsežen zagovor skupaj s pojasnili in z dokumentacijo, ki ga razbremenjuje, ne pa obremenjuje odgovornosti, kot da danes napačno poročajo nekateri mediji.