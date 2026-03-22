Nedelja, 22. 3. 2026, 11.27

Do 10.30 že 80 obvestil o domnevnih kršitvah volilnega molka

Foto: Ana Kovač

Dežurna služba ministrstva za notranje zadeve je v času volilnega molka, ki se je pred današnjimi volitvami v DZ začel v petek ob polnoči, danes do 10.30 prejela skupaj 80 obvestil o domnevnih kršitvah volilnega molka. Največ se jih nanaša na domnevno kršitev volilnega molka z objavami na družbenih omrežjih.

V soboto so na ministrstvu prejeli 68 obvestil o domnevnih kršitvah volilnega molka, danes pa 12, so sporočili z ministrstva. Pri 64 obvestilih se je izkazalo, da so vsebine že v obravnavi ali pa ne gre za kršitev volilnega molka.

Preostalih 16 zadev, za katere obstaja sum, da gre za kršitev volilnega molka, na podlagi prejetih obvestil obravnava inšpektorat za notranje zadeve.

Dežurna služba ministrstva za notranje zadeve sprejema obvestila o domnevnih kršitvah volilnega molka še do zaprtja volišč danes ob 19. uri na telefonski številki 080 21 13.

V času volilnega molka je prepovedana vsakršna dejavnost, ki bi volivce navajala k takšnemu ali drugačnemu glasovanju.

Za kršitve volilnega molka so predvidene globe od 700 do tri tisoč evrov za organizatorja volilne kampanje, od 150 do 600 evrov za odgovorno osebo organizatorja volilne kampanje in od 150 do 400 evrov za posameznika.

