A. P. K., STA

Ponedeljek,
23. 2. 2026,
17.39

Osveženo pred

12 minut

Ponedeljek, 23. 2. 2026, 17.39

12 minut

70-letnik v Sežani povzročil kaos: trčil v 72-letnika in voznika motorja ter še v dva avtomobila

A. P. K., STA

slovenska policija | Povzročitelja so odpeljali v Splošno bolnišnico Izola in mu odredili strokovni pregled, so sporočili s PU Koper. | Foto STA

Povzročitelja so odpeljali v Splošno bolnišnico Izola in mu odredili strokovni pregled, so sporočili s PU Koper.

Foto: STA

V Sežani je 70-letnik v soboto povzročil več prometnih nesreč. Najprej je trčil v 72-letnika in ga huje poškodoval. Nadaljeval je vožnjo in trčil v 18-letnega voznika motornega kolesa in ga lažje poškodoval. Trčil je tudi v dva avtomobila. Povzročitelja so odpeljali v izolsko bolnišnico in mu odredili strokovni pregled, so sporočili s PU Koper.

Po zbranih obvestilih so policisti ugotovili, da je 70-letni voznik osebnega avtomobila iz okolice Divače peljal po Partizanski cesti v smeri Fernetičev. Ko je peljal mimo semaforja z Bazoviško cesto, je začel nekričakovano nekontrolirano vijugati po vozišču. Pri tem se je nekaj nasproti vozečih vozil komaj izognilo trčenju.

72-letnika je 70-letni voznik huje poškodoval

Ko je pripeljal do parkirišč z bočnim parkiranjem v bližini pošte, je tam trčil v 72-letnika, ki je stal na desni strani ob svojem vozilu, z namenom, da bo odprl vrata in sedel v vozilo. Pešca je huje poškodoval.

Po trčenju je nadaljeval vožnjo, kjer je pri odcepu za Cankarjevo ulico naprej trčil v 18-letnega voznika motornega kolesa iz Trsta, ki je po trčenju padel in se lažje poškodoval.

Motor rinil pred seboj ter nato trčil še v dva osebna avtomobila

Povzročitelj je motor z vozilom rinil pred seboj in tako trčil še v pred seboj vozeči osebni avtomobil, ki ga je peljal 65-letni Sežančan. Po tem trčenju je 70-letni povzročitelj zapeljal na nasprotno smerno vozišče in tam še čelno trčil v osebni avtomobil, ki ga je pravilno vozil 58-letnik iz Izole.

Povzročitelja so odpeljali v Splošno bolnišnico Izola in mu odredili strokovni pregled. Policisti nadaljujejo zbiranje obvestil, po zaključku bodo podali kazensko ovadbo za kaznivo dejanje povzročitev prometne nesreče iz malomarnosti, so sporočili s Policijske uprave (PU) Koper.

