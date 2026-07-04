Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
SP v nogometu
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
Ka. N.

Sobota,
4. 7. 2026,
9.32

Osveženo pred

20 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0

Natisni članek

Natisni članek
Društvo Viljem Julijan bolezen redka bolezen zdravje dermatologija

Sobota, 4. 7. 2026, 9.32

20 minut

7-letni Miloš v Ljubljani prejel prelomno gensko zdravljenje: "To je zgodovinski dan"

Avtor:
Ka. N.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0
Miloš | 7-letni Miloš je na Dermatovenerološki kliniki UKC Ljubljana prejel gensko zdravilo. | Foto Društvo Viljem Julijan

7-letni Miloš je na Dermatovenerološki kliniki UKC Ljubljana prejel gensko zdravilo.

Foto: Društvo Viljem Julijan

Na Dermatovenerološki kliniki UKC Ljubljana je 7-letni Miloš, ki ima eno najtežjih oblik redke bolezni bulozne epidermolize, kot prvi bolnik v Sloveniji prejel gensko zdravljenje z novim zdravilom. V Društvu Viljem Julijan dogodek označujejo kot zgodovinski trenutek in veliko zmago več kot enoletnih prizadevanj.

Miloš trpi za distrofično bulozno epidermolizo, hudo prirojeno boleznijo, pri kateri je koža izjemno krhka in občutljiva. Že najmanjši dotik lahko povzroči mehurje, odprte rane in hude bolečine, zaradi katerih je njegovo vsakdanje življenje močno omejeno.

Zdravilo so mu nanesli neposredno na odprte rane, kjer genska terapija deluje lokalno in spodbuja tvorbo beljakovine, ki je zaradi genske napake v telesu primanjkuje.

Miloš, Društvo Viljem Julijan
Novice Dobra novica za malega Miloša: gensko zdravljenje bo prejemal tudi v Sloveniji

Več kot leto dni prizadevanj

V Društvu Viljem Julijan so se za dostop do zdravljenja borili več kot leto dni. Njihova prizadevanja so se zaključila spomladi, ko je ZZZS zdravilo uvrstil na pozitivno listo, kar je omogočilo financiranje iz obveznega zdravstvenega zavarovanja.

"To je najlepše in največje možno darilo za mojega fanta," je povedala Miloševa mama Daliborka, ki ne skriva čustev ob prelomnem trenutku.

V društvu poudarjajo, da je šlo za izjemno zahtevno in čustveno pot. "Danes ni zmagala samo medicina. Zmagali so človečnost, sočutje in odločitev, da tudi najtežje bolnim otrokom omogočimo zdravljenje," je dejal ustanovitelj društva Gregor Bezenšek.

Pomemben korak tudi za druge bolnike

Zdravilo, ki je bilo v ZDA odobreno leta 2023 in kasneje tudi v EU, omogoča celjenje ran in zmanjševanje bolečin, vendar zahteva redno uporabo.

V društvu poudarjajo, da Milošev primer odpira pot tudi drugim bolnikom z isto gensko mutacijo, saj je zdravljenje zdaj dostopno v okviru slovenskega zdravstvenega sistema. 

Društvo Viljem Julijan bolezen redka bolezen zdravje dermatologija
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Nakup prinaša darilo

Nakup prinaša darilo

Ob nakupu izbranega televizorja po odlični ceni do 31. 8. prejmete darilo – aplikacijo NEO TV Lite za pametne televizorje brezplačno do 31. 12. 2026.
Modri Fon julija

Modri Fon julija

Izberite iPhone 17 Pro Max 256 GB za osupljive fotografije ali iPhone 17 Pro 256 GB z elegantnim dizajnom in vrhunsko zmogljivostjo.
Paketi NEO

Paketi NEO

Izkoristite hitrost do 1 Gbit/s in si zagotovite najboljšo TV-izkušnjo v omrežju Telekoma Slovenije. Že za 32,99 EUR/mesec za 2 leti.