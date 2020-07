Pijan in brez vozniškega dovoljenja bežal pred policisti

Policisti so 4. julija v bližini naselja Kamno ustavili 56-letnega motorista z območja Ljubljane. Motorist je vozil v času, ko zanj velja ukrep začasnega odvzema vozniškega dovoljenja, prav tako je kršil omejitev hitrosti. Policija je na pristojno okrajno sodišče zoper 56-letnika vložila obdolžilni predlog in mu zasegla motorno kolo. Pristojni so mu izdali plačilni nalog in izrekli globo v skupnem znesku 3.700 evrov in 26 kazenskih točk. O vožnji v času odvzema vozniškega dovoljenja bo odločalo okrajno sodišče.

Voznik se najprej na znak policistov ni ustavil in je odpeljal naprej, vendar so ga uspešno ustavili na glavni cesti med Kobaridom in Tolminom (v bližini naselja Kamno). V nadaljevanju postopka so policisti ugotovili, da je vozil v času, ko so mu začasno odvzeli vozniško dovoljenje, prav tako je 56-letnik storil druge ogrožajoče kršitve zaradi prekoračitve hitrosti.

Foto: PU Nova Gorica

Zaradi tega so policisti na pristojno okrajno sodišče zoper voznika vložili obdolžilni predlog in mu zasegli motorno kolo. 56-letnik je imel v času postopka v organizmu alkohol, in sicer 0,07 miligrama alkohola v litru izdihanega zraka. Zaradi več ugotovljenih kršitev so mu policisti izdali plačilni nalog ter izrekli globo v skupnem znesku 3.700 evrov in 26 kazenskih točk. O vožnji v času odvzema vozniškega dovoljenja bo odločalo pristojno okrajno sodišče.

Policija pojasnjuje, da je v opisanem primeru šlo za nevarno vožnjo motorista, saj je ogrožal tako sebe kot tudi druge udeležence cestnega prometa. Na cestah na Severnem Primorskem sta letos za posledicami prometnih nesreč umrla dva motorista.

Foto: PU Nova Gorica

Za primerjavo, v enakem obdobju lani so bile prometne nesreče te kategorije voznikov (motoristov) in njihove posledice še posebej izstopajoče, saj so v prometnih nesrečah z udeležbo voznikov motornih koles trije vozniki prometnih nesrečah umrli (dva državljana Avstrije in državljan Slovaške), umrla je tudi sopotnica na motornem kolesu (državljanka Slovaške). Obe prometni nesreči s smrtnim izidom sta se v Zgornjem Posočju zgodili junija 2019.

"Policisti zadnja leta zaznavamo več 'kategorij' voznikov motornih koles. Gre za skupine oziroma pare motoristov, ki skozi Posočje in Trento prek Vršiča ali Predela večina korektno potujejo v smeri Jadrana in nazaj. Gre pa tudi za dnevne motorizirane obiskovalce Posočja, znotraj katerih pa žal zadnja leta vse prevečkrat zaznavamo neodgovorne in objestne posameznike, ki nekritično prehitevajo in s tem ogrožajo druge udeležence v cestnem prometu ter prekoračujejo hitrost v naseljih in zunaj njih. Najbrž gre v določenih primerih tudi za tekmovalnost, ki ne sodi na običajne ceste, ampak na motoristične dirkalne steze," so pojasnili na PU Nova Gorica.