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Avtor:
A. P. K.

Torek,
21. 7. 2026,
6.56

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Natisni članek
policija PU Celje Vuhred

Torek, 21. 7. 2026, 6.56

0 minut

39-letnemu domnevnemu morilcu partnerke v Vuhredu ponoči odvzeli prostost

Avtor:
A. P. K.

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Morilec | 39-letni osumljenec umora 36-letne partnerke se prijetju ni upiral. | Foto PU Celje

39-letni osumljenec umora 36-letne partnerke se prijetju ni upiral.

Foto: PU Celje

Nekaj pred polnočjo so v bližini kraja Vuhred, kjer je noč pred tem prišlo do umora, prijeli 39-letnega moškega, osumljenega umora 36-letne partnerke, so sporočili s policije. Prijetju se ni upiral, so sporočili s policijske uprave Celje.

Po zaključenih preiskovalnih dejanjih ga bodo na policiji s kazensko ovadbo zaradi suma storitve kaznivega dejanja umora, privedli k preiskovalnemu sodniku, so sporočili s policijske uprave Celje. "Občanom se zahvaljujemo za vse informacije, ki so nam jih nudili," so še zapisali.

Policisti v postopku obravnavajo umor 36-letne ženske, za katerega je osumljen njen 39-letni partner, ki ga je policija nekaj pred polnočjo prijela v bližini kraja, kjer je noč prej prišlo do umora.

Žensko do smrti poškodoval z nožem

Moški je žensko poškodoval z nožem, umrla je na kraju dogodka, so v ponedeljek sporočili s Policijske uprave (PU) Celje. Umor se je zgodil v stanovanjskem bloku v središču Vuhreda. Večer je poročal, da je umora Zijade U. osumljen Amir U. Vodja Sektorja kriminalistične policije PU Celje Aleš Slapnik je v izjavi za medije pojasnil, da jih je o umoru nekaj pred 1. uro obvestil zdravnik ZD Radlje ob Dravi, kamor je brat osumljenega pripeljal svojega nečaka, ki je ob prihodu domov našel mrtvo mamo.

S policije so v ponedeljek sporočili, da je osumljenec kraj dogodka zapustil peš. Policija ga je vse od prejetega obvestila o umoru intenzivno iskala. Koroškim policistom so se pri iskanju pridružili kolegi z drugih policijskih postaj, kriminalisti sektorja kriminalistične policije in vodniki službenih psov s psi. Pri iskanju so si pomagali tudi z dronom, v iskanje pa sta se poleg drugih vključila tudi konjenik in helikopterska ekipa, so navedli na PU Celje.

umor blok
Novice Znane so podrobnosti umora v Vuhredu. Storilca še vedno intenzivno iščejo.
policija PU Celje Vuhred
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