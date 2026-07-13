31-letnica zmerjala in udarila varnostnika, ta ji je vrnil udarec

V nedeljo ob 2. uri so v enem izmed portoroških lokalov intervenirali policisti, saj se je 31-letna obiskovalka z varnostnikom lokala zapletla v verbalni in fizični spor. Po prihodu policije so žensko pridržali. Posnetek, ki so ga prejeli v uredništvu 24ur, pa medtem razkriva, da je ženska pristopila k varnostniku in ga udarila v obraz, ta pa ji je odgovoril s protiudarcem in jo podrl na tla. Kot so za portal potrdili na PU Koper, so s posnetkom in dogajanjem že seznanjeni.

Policisti PU Koper so v nedeljo ob 2. uri posredovali v enem izmed lokalov (oz. klubov) v Portorožu. V nedeljskem policijskem poročilu so zapisali, da naj bi 31-letnica po zbranih poročilih plesala na odru, varnostnik pa jo je odstranil, ker pred tem ni upoštevala izrečenih navodil.

"Pri tem je varnostnika žalila in zmerjala, z žalitvami pa je nadaljevala tudi po prihodu policistov na kraj, zato so ji odredili pridržanje. Sledil je ustrezen ukrep po končanih postopkih," so v poročilu zapisali na Policijski upravi Koper. Posnetek pred prihodom policije, ki razkriva del dogajanja pred lokalom, so pridobili tudi na portalu 24ur, z njim pa so seznanjeni tudi na policiji, so jim potrdili s PU Koper. Kot so zapisali, je na posnetku ženska pristopila k varnostniku in ga udarila v obraz, ta pa ji je nato odgovoril s protiudarcem, ki jo je podrl na tla, kjer je obležala.

Uradni postopki trenutno še potekajo in ker morajo na policiji upoštevati tudi določila Zakona o varstvu osebnih podatkov, trenutno več informacij ne morejo posredovati.

Da se je incident zgodil, so za portal 24ur potrdili tudi v portoroškem lokalu, kjer so pojasnili, da z vsemi podrobnostmi niso seznanjeni in da okoliščine dogodka preiskuje policija.