Četrtek,
12. 2. 2026,
13.27

29-letnik bežal pred policisti, izsledili so ga na polju

slovenska policija, policija, policijsko vozilo | Foto Shutterstock

Foto: Shutterstock

Med Koprom in Bertoki je 29-letnik iz okolice Kopra bežal pred policisti in med begom storil več prometnih prekrškov. Ko so ga policisti izsledili na poljski poti, ni upošteval njihovih ukazov, zaradi česar so zoper njega uporabili prisilna sredstva. Test alkoholiziranosti in hitri test na prepovedane droge sta bila negativna. Moški si je prislužil kazen v višini 2.280 evrov in 14 kazenskih točk, so sporočili s Policijske uprave Koper.

Koprski policisti so med Koprom in Bertoki ustavljali voznika osebnega avtomobila audi S3, a se na njihove ukaze ni odzival. Vožnjo je nadaljeval v smeri Italije, med bežanjem pa je storil več prometnih prekrškov. Pred mejnim prehodom Škofije je vozilo obrnil in vožnjo nadaljeval v smeri Bivja, kjer je zapeljal na poljsko pot in se poskušal skriti.

Ko so ga policisti izsledili, ni upošteval ukazov, zaradi česar so zoper njega uporabili prisilna sredstva. Preizkus alkoholiziranosti in hitri test na prepovedane droge sta bila negativna. Izdali so mu plačilni nalog v višini 2.280 evrov in 14 kazenskih točk. 

policija, slovenska policija
