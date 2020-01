25-letnice, ki jo pogrešajo že več kot mesec dni, danes niso našli

25-letnico so nazadnje videli 11. decembra okoli 14. ure v njenem stanovanju, nato pa se je za njo izgubila vsaka sled, so sporočili novogoriški policisti.

Foto: PU Nova Gorica V današnji iskalni akciji je sodelovalo večje število policistov iz Nove Gorice in vodnik službenega psa. 25-letnico so iskali na obrobju Nove Gorice, ob obrežju potoka Korn v Panovcu in širše okolice, na težko dostopnem in močvirnatem terenu, so še zapisali policisti.

Policisti nadaljujejo dodatno zbiranje obvestil in izvajanje drugih ukrepov, da bi pogrešano našli.

Visoka je 175 centimetrov in ima temno rjave lase

Pogrešano dekle je visoko okoli 175 centimetrov, ima temne oči in daljše temno rjave lase. Nazadnje je bila oblečena v črno majico, nosila je turkizno zeleno srednje dolgo krilo, obute je imela črne čevlje.

Policija prosi vse, ki bi karkoli vedeli o pogrešani, da o tem obvestijo novogoriške policiste na telefon (05) 303 44 00 ali na elektronski naslov pp_nova_gorica.pung@policija.si. Lahko se tudi zglasijo na najbližji policijski postaji ali pokličejo številko 113 oziroma anonimni telefon 080 1200, še sporočajo s PU Nova Gorica.