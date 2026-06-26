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Avtorji:
R. K., STA

Petek,
26. 6. 2026,
11.20

Osveženo pred

16 minut

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nasilje pretep ustrahovanje

Petek, 26. 6. 2026, 11.20

16 minut

19-letnikoma zaradi nasilništva in ustrahovanja dijakov v Novem mestu zaporni kazni

Avtorji:
R. K., STA

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Pretep, ustrahovanje, nasilje | Obtožena sta se v sodno dvorano javljala preko videokonference iz ljubljanskega pripora, kjer bosta zaradi ponovitvene nevarnosti ostala do pravnomočne sodbe. | Foto Shutterstock

Obtožena sta se v sodno dvorano javljala preko videokonference iz ljubljanskega pripora, kjer bosta zaradi ponovitvene nevarnosti ostala do pravnomočne sodbe.

Foto: Shutterstock

Okrožno sodišče v Novem mestu je 19-letnima Idealu Halitiju in Dionisieju Sanduju, ki živita na območju Krškega, zaradi več napadov in ropov mladoletnikov v Novem mestu izreklo zaporni kazni. Sandu je bil obsojen na šest let in pet mesecev zapora, Haliti na dve leti in pol, poročata Slovenske novice in portal Žurnal. Sodba še ni pravnomočna.

Sodišče je sodbo 19-letnikoma, ki sta se morala zagovarjati zaradi več kaznivih dejanj, izreklo v sredo. Sanduju je obtožba očitala nasilništvo, štiri rope, dva poskusa ropa in grožnjo, Halitiju pa nasilništvo, rop in grožnje. V napadih na šolarje nista delovala sama, z njima so bili še en mladoletnik in dva neznana mladeniča, poročajo Slovenske novice.

Med čakanjem na avtobus napadla mladoletnika, ga pretepla in okradla

Obtožnica jima je med drugim očitala, da sta 16. septembra lani, nekaj čez 14. uro, ko so dijaki na avtobusni postaji čakali avtobus, napadla mladoletnika, ga pretepla in mu vzela denar. Oba naj bi v preteklosti že imela serijo podobnih nasilnih dejanj.

Napadel dijaka s posebnimi potrebami 

Kot danes pišejo Slovenske novice, je med drugim Sandu, ki je državljan Moldavije, na srednji šoli, ki jo je obiskoval, na stranišču napadel dijaka s posebnimi potrebami, ga večkrat udaril, medtem ko je eden od pomagačev snemal, posnetek pa je kasneje bil objavljen na družbenih omrežjih.

19-letnika ostajata v priporu

Obtožena sta se v sodno dvorano javljala preko videokonference iz ljubljanskega pripora, kjer bosta zaradi ponovitvene nevarnosti ostala do pravnomočne sodbe. Po oceni višje državne tožilke je bilo njuno obžalovanje neiskreno. Zanju pa je predlagala višje kazni, saj je šlo po njenih besedah za izjemno zavržna, predrzna in nasilna dejanja.

Poleg zaporne kazni je sodišče Halitiju, ki je s Kosova, izreklo tudi izgon iz države za pet let.

19-letnikoma, ki sta pretepla mladoletnika in dijaka s posebnimi potrebami, zaporna kazen

nasilje pretep ustrahovanje
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