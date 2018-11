15-letnico nazadnje videli, ko je šla v šolo

Policisti Policijske postaje Kamnik so bili obveščeni, da pogrešajo 15-letnico Lano Lehmann. Visoka je okoli 170 cm, suhe postave, ima dolge rjave skodrane lase in modre oči. Nazadnje so jo videli v petek zjutraj, ko je odšla v Ljubljano v šolo. Policija prosi vse, ki bi o pogrešani karkoli vedeli, naj jim to čimprej sporočijo.