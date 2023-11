Siol.net predstavlja Spotkast

Eden najbolj branih spletnih medijev Siol.net bo še nadgradil svoje vsebine in vstopil tudi na področje podkastov, ki postajajo nova uveljavljena oblika spremljanja vsebin. Spotkast bomo lahko ne le poslušali na vseh večjih platformah za posredovanje avdiovsebin, ampak ga bomo lahko tudi gledali na Siol.net. Vsebine bomo tako še bolj približali bralcem in bralkam na način, ki jim je najbližje – še naprej jih bodo lahko prebirali, lahko pa jih bodo tudi poslušali in gledali.

Spotkast z Niko Kovač

Nika Kovač v Spotkastu o "novih obrazih" v politiki in streznitvi v ZDA

Prve oddaje bodo na voljo že v petek, ko bomo lahko prisluhnili Siolovi kolumnistki in kritičnemu glasu mlajše generacije Niki Kovač, ki bo z urednikom Siola Mihaelom Šuštaršičem spregovorila tudi o največji zablodi politikov, dosežkih in razočaranjih trenutne vlade ter o tem, zakaj ne verjame v "nove obraze".

"Verjamem, da mora stranka za to, da nastane, razviti svojo terensko mrežo, spoznati ljudi na terenu, zelo jasno izoblikovati programska izhodišča, vedeti, koga želi dati na funkcije ... Menim tudi, da je politika težko delo," je povedala in komentirala tudi to, ali se v prihodnosti vidi v politiki. Nika pa v Spotkastu ni govorila le o političnih temah, ampak tudi o presenetljivi pozitivni plati družbenih omrežij, pa tudi o tem, kaj jo najbolj žene in zakaj je bilo življenje v ZDA zanjo streznitev.

Snemanje Spotkasta z Ano Vezovišek

Ali je smiselno otroke nagrajevati z denarjem?

V petek bo v Spotkastu na voljo tudi oddaja, ki jo je s finančno mentorico Ano Vezovišek posnela novinarka Nataša Repovž in ki bo med drugim odgovorila tudi na to, kako pametno urediti skupne finance, ali je otroke smiselno nagrajevati z denarjem in kako jih naučiti varčevanja, dotaknila pa se je tudi raznih akcij zvestobe in popustov, ki jih pripravljajo trgovci.

Kako izbrati najprimernejši pametni telefon?

Urednik tehnološke in znanstvene rubrike Digisvet na Siol.net Srdjan Cvjetović se je medtem z Bernardom Purkartom, vodjo mobilne telefonije pri slovenski podružnici družbe Samsung, posvetil vprašanju, s katerim se sreča vsak od nas: kako izbrati najprimernejši pametni telefon? Spregovorila sta tudi o tem, katere so pomembne lastnosti, ki jih je treba upoštevati, ko se odločamo za svoje najzvestejše digitalne spremljevalce.

Spotkast poiščite na Siol.net ali na vseh najbolj priljubljenih platformah za avdiovsebine: Spotify, Apple Podcasts, Pocket Casts ... Vidimo pa se tudi na Siol.net in na YouTubu.