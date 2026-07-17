Minister za pravosodje Mihael Zupančič je zadovoljen, da je tudi Evropska komisija prepoznala izzive, s katerimi se na področju korupcije in organiziranega kriminala sooča Slovenija, je ministrstvo zapisalo v odzivu na danes objavljeno poročilo o vladavini prava v EU.

Komisija je v danes objavljenem poročilu Slovenijo namreč pozvala, naj sprejme dodatne ukrepe za izboljšanje kazenskega pregona korupcije in zaščite novinarjev v državi.

"Zadovoljni smo, da je tudi Evropska komisija prepoznala izzive, s katerimi se Slovenija sooča na področju preiskovanja in sojenja v zadevah korupcije in organiziranega kriminala," je poročilo v sporočilu za javnost komentiral minister za pravosodje Zupančič.

Ob tem je dodal, da je predlog zakona o specializiranih organih za obravnavo korupcijskih kaznivih dejanj in organiziranega kriminala (Skok) "prvi korak, ki ga na ministrstvu za pravosodje delamo v smeri, da bodo korupcijska kazniva dejanja hitreje preiskana in pravnomočno razsojena".

Slovenija bo boju proti korupciji posvetila posebno pozornost

Na ministrstvu so dejali, da z zakonom naslavljajo priporočila komisije glede zagotavljanja rezultatov pri preiskovanju, pregonu in pravnomočnih sodbah v korupcijskih zadevah. Zagotovili so, da pri pripravi zakonskih rešitev posebno pozornost namenjajo neodvisnosti in samostojnosti specializiranih organov.

Iz vladnega urada za komuniciranje (Ukom) pa so danes sporočili, da bo Slovenija priporočilu komisije glede nadaljnjih ukrepov na področju boja proti korupciji "posvetila posebno pozornost, saj je učinkovit boj proti korupciji ena od prednostnih nalog slovenske vlade". Tudi Ukom je pri tem izpostavil predlog zakona o Skoku.

Evropska komisija v letošnjem poročilu o vladavini prava sicer ni ocenila predloga zakona o Skoku, ki ga je vlada potrdila v četrtek. Komisar za vladavino prava in pravosodje Michael McGrath pa je danes v Bruslju v odgovoru na vprašanje STA glede predloga zakona dejal, da pozorno spremljajo zadnje dogajanje v Sloveniji.

"Ukrepom, ki bi vodili v znižanje protikorupcijskih standardov ali k oslabitvi preventivnega okvirja za boj proti korupciji, se je treba izogniti," je komentiral McGrath. Po njegovih besedah je ključnega pomena, da lahko "vsak nov organ svoje preventivne naloge izvaja neodvisno ter z zadostnimi materialnimi in človeškimi viri".

Na predlog zakona o Skoku so se sicer danes kritično odzvali na državnem tožilstvu in vrhovnem sodišču. Več institucij, med njimi Varuh človekovih pravic in KPK, pa je že v četrtek v skupnem sporočilu za javnost opozorilo na neprimernost zakonodajnega postopka v primeru omenjena predloga zakona.

Ministrstvo za pravosodje je napovedalo skrbno preučitev poročila Evropske komisije tudi v luči "načrtovanja in priprave nadaljnjih ukrepov za krepitev vladavine prava v Sloveniji". Ukom pa je v odzivu na poročilo komisije o vladavini prava med drugim zapisal še, da je "Slovenija zavezana spoštovanju vladavine prava kot eni od temeljnih vrednot, na katerih temelji Evropska unija".