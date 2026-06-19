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Avtor:
M. L.

Petek,
19. 6. 2026,
17.18

Osveženo pred

1 ura, 24 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,05

Natisni članek

Natisni članek
WhatsApp sporočilo

Petek, 19. 6. 2026, 17.18

1 ura, 24 minut

WhatsApp preizkuša sporočila, ki jih bo mogoče prebrati le enkrat

Avtor:
M. L.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,05
WhatsApp | Foto Shutterstock

Foto: Shutterstock

Aplikacija za izmenjavo sporočil WhatsApp preizkuša novo funkcijo, ki bo uporabnikom omogočila pošiljanje besedilnih sporočil, ki jih bo prejemnik lahko prebral samo enkrat. Po odprtju bodo sporočila trajno izginila, njihove vsebine pa ne bo mogoče kopirati, posredovati ali deliti.

Po navedbah tehnološkega portala Engadget bodo uporabniki ob sestavljanju sporočila lahko izbrali možnost "pošlji za enkraten ogled". Ko bo prejemnik sporočilo odprl in prebral, bo to samodejno izginilo iz pogovora. 

Brez kopiranja, posredovanja in zajemov zaslona

Dodatna varovalka zasebnosti bo prepoved kopiranja, posredovanja in deljenja vsebine takšnih sporočil. Poleg tega bo WhatsApp preprečil tudi izdelavo posnetkov zaslona oziroma snemanje zaslona med ogledom sporočila. S tem želi podjetje zagotoviti, da bo vsebina dostopna izključno osebi, ki ji je bila namenjena.

Funkcija je trenutno v fazi testiranja. Kdaj bo WhatsApp novost vključil v uradno različico aplikacije, za zdaj ni znano. Po poročanju Engadgeta je možnost že vključena v najnovejše beta različice aplikacije za iOS in Android, kar nakazuje, da bi lahko širša uvedba sledila v prihodnjih mesecih. 

Funkcija naj bi bila na voljo tako v zasebnih kot skupinskih pogovorih, ne pa tudi v kanalih. WhatsApp s tem dohiteva druge priljubljene aplikacije za sporočanje, med njimi Messenger, Instagram, Snapchat in Telegram, ki podobno možnost že ponujajo. 

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