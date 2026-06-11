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Avtorji:
D.K., STA

Četrtek,
11. 6. 2026,
10.09

Osveženo pred

40 minut

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Natisni članek
Vzajemna skupščina delničarjev izguba poslovanje

Četrtek, 11. 6. 2026, 10.09

40 minut

Vzajemna bo izgubo pokrila iz kapitalskih rezerv

Avtorji:
D.K., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

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Vzajemna | Foto Matic Prevc/STA

Foto: Matic Prevc/STA

Delničarji zdravstvene zavarovalnice Vzajemna so se v sredo na skupščini seznanili z lanskim poslovanjem ter sklenili, da se bo bilančna izguba, ki je na dan 31. decembra 2025 znašala 1,96 milijona evrov, v celoti pokrila iz kapitalskih rezerv.

Na skupščini je bilo zastopanega 15,37 odstotka kapitala, pri čemer ima samo Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije v lasti 15,23 odstotka delnic. Navzoči so potrdili še delo članov uprave in nadzornega sveta za poslovno leto 2025 ter jim podelili razrešnico, so prek spletnih strani Ljubljanske borze danes sporočili iz Vzajemne.

Vzajemna se je v lanskem letu preoblikovala iz družbe za vzajemno zavarovanje v delniško družbo ter dobila novo lastniško strukturo, marca letos pa se je z njenimi delnicami začelo trgovati na Ljubljanski borzi.

Lanska izguba znašala dva milijona evrov 

V letu 2025 je obračunala za 36,2 milijona evrov bruto premij, kar je 13,9 odstotka več kot leto prej. Čista izguba se je poglobila za 8,4 odstotka na 1,96 milijona evrov, kar so spomladi ob objavi poslovnih rezultatov v zavarovalnici pojasnili predvsem kot posledico strukturnih sprememb na trgu zdravstvenih zavarovanj po ukinitvi dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja.

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Predsednik uprave Vzajemne Matija Šenk je aprila pojasnil, da so na trgu zdravstvenih zavarovanj ohranili visoko tržno prisotnost ter uspešno nadomestili izpad dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja z rastjo dodatnih zdravstvenih in nezgodnih zavarovanj.

Ocenil je, da bo Vzajemna po prehodnem obdobju prilagajanja poslovnega modela po ukinitvi dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja točko preloma za doseganje pozitivnih poslovnih rezultatov dosegla predvidoma v letu 2028.

Vzajemna skupščina delničarjev izguba poslovanje
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