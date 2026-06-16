V Petrolu so zavrnili namige, da bi bili nakupi delnic družbe, ki so jih pred petkovo spremembo regulacije cen naftnih derivatov z dvigom zgornje dovoljene marže opravili člani vodstva družbe, povezani z razpolaganjem z notranjimi informacijami oziroma s privilegiranim dostopom do nejavnih podatkov. Medtem poslanska skupina Svoboda zahteva sklic nujne seje komisije DZ za nadzor javnih financ zaradi odločitve vlade, da ob podaljšanju regulacije cen naftnih derivatov trgovcem občutno dvigne dovoljeno maržo.

Več medijev je danes spomnilo, da je predsednik uprave Sašo Berger 27. maja, teden dni pred začetkom dela vlade Janeza Janše, kupil 400 delnic v skupni vrednosti 21.200 evrov.

Nekaj dni pozneje, 2. junija, je 400 delnic kupil tudi član uprave Jože Smolič, in sicer v skupni vrednosti 21.120 evrov. V prvih dveh dneh mandata nove vlade, 4. in 5. junija, je izvršni direktor Tomaž Blagotinšek z družino kupil 460 delnic v skupni vrednosti 24.572 evrov. Delavski direktor in član uprave Zoran Gračner pa je 27. in 28. maja kupil 130 delnic v skupni vrednosti 6.854 evrov.

Nakupi so se zgodili v dveh tednih pred petkovo odločitvijo vlade, da še za šest mesecev podaljša regulacijo cen določenih naftnih derivatov, a obenem občutno zviša najvišje dovoljene marže trgovcev. Obenem je šla vlada trgovcem na roko tudi na področju dodajanja biokomponent v dizelskem gorivu. Vsi ti ukrepi pozitivno vplivajo na dobičkonosnost trgovcev z naftnimi derivati na čelu s Petrolom. Vrednost delnice energetske družbe se je nato v ponedeljek zvišala za skoraj pet odstotkov.

Ob tem pisanju so se v medijih in delu politike pojavila ugibanja oz. namigi, da bi lahko šlo za zlorabo notranjih informacij, še posebej glede na pretekle objave o dobrih povezavah med Petrolom in njegovima pomembnima lastnikoma, zakoncema Darijem in Vesno Južna, ter trenutno vlado oz. parlamentarno večino.

Vse te namige so v Petrolu v sporočilu za javnost odločno zavrnili. "V Petrolu imamo vzpostavljene stroge notranje postopke in standarde skladnosti s pravili preprečevanja tržnih zlorab, ki temeljijo na veljavni zakonodaji in najboljših praksah korporativnega upravljanja," so zagotovili.

Kot so navedli, za člane uprave, nadzornega sveta in druge osebe z dostopom do notranjih in preostalih občutljivih informacij veljajo jasna pravila glede trgovanja z delnicami družbe, vključno z opredeljenimi obdobji in pogoji, ko je trgovanje dovoljeno, ter obdobji prepovedi trgovanja.

Omenjeni nakupi delnic so potekali v obdobju, ki je bilo v skladu z internimi pravili družbe določeno kot dovoljeno obdobje za trgovanje. To obdobje je časovno sovpadalo s koncem postopkov objave letnega poročila in javno objavo informacij o poslovanju družbe.

V Petrolu so tudi poudarili, da niso bili vključeni v postopke priprave sprememb uredbe, ki ureja regulacijo cen naftnih derivatov, niti niso bili seznanjeni z vsebino ali časovnico sprejemanja teh ukrepov.

Spomnili so, da Petrol že leta javno opozarja na potrebo po celovitih in sistemskih spremembah regulatornega okolja na področju energentov. "Naša prizadevanja niso bila usmerjena v posamezne kratkoročne ukrepe, temveč v vzpostavitev stabilnega, predvidljivega in konkurenčnega okolja, ki bi Slovenijo bolj približalo ureditvam v primerljivih evropskih državah," so zapisali.

Pri tem obžalujejo, da se v nekaterih medijskih objavah "ustvarja vtis nepravilnosti le na podlagi časovnega sovpadanja dogodkov, brez predstavitve celotnega regulatornega in poslovnega konteksta". "Takšen način poročanja lahko neupravičeno ustvarja dvome o ravnanju posameznikov in družbe, čeprav za takšne zaključke niso predstavljena nobena dejstva," so podčrtali.

"Pri vprašanjih, povezanih z integriteto poslovanja in zaupanjem vlagateljev, je še posebej pomembno, da se javnost seznani z vsemi relevantnimi okoliščinami ter da se loči med legitimnim novinarskim vprašanjem in neutemeljenimi insinuacijami," so še navedli.

Svoboda za ponovno znižanje marž

Poslanska skupina Svoboda je zahtevala sklic nujne seje komisije DZ za nadzor javnih financ zaradi odločitve vlade, da ob podaljšanju regulacije cen naftnih derivatov trgovcem občutno dvigne dovoljeno maržo. Vlado bi na njej pozvali, naj marže spet zniža in jih ne zviša, dokler končna cena naftnih derivatov ne doseže ravni pred napadom na Iran.

Vlada je v petek še za šest mesecev podaljšala regulacijo cen določenih naftnih derivatov, a obenem občutno zvišala najvišje dovoljene marže trgovcev. Medtem ko so lahko te do zdaj znašale največ 0,0983 evra za liter dizelskega goriva, 0,0994 evra za liter 95-oktanskega bencina ter 0,08 evra za liter kurilnega olja, bodo od torka za vse tri vrste naftnih derivatov določene pri 0,1150 evra oz. 11,5 centa za liter.

Obenem je šla vlada trgovcem – največji med njimi je Petrol, poleg njega sta pomembnejša igralca še madžarski Mol in britanski Shell – na roko tudi pri načinu obračunavanja biokomponent v dizelskem gorivu z uvedbo dodatne komponente obnovljivega goriva HVO in z višjimi priznanimi stroški njihovega transporta. V poslovnem mediju Finance so ocenili, da spremembe pri biokomponenti učinkujejo na način, kot bi bila zgornja dovoljena marža dvignjena na 15 centov za liter.

Ti ukrepi bodo blagodejno vplivali na dobičkonosnost trgovcev. Je pa zaradi kombinacije teh sprememb na drugi strani učinek na dvig cene dizla po ocenah pristojnega ministrstva za infrastrukturo in energetiko približno sedem centov na liter, na ceno 95-oktanskega bencina približno 2,5 centa na liter in na ceno kurilnega olja približno 2,2 centa na liter.

"Prejšnja vlada je kot odziv na energetsko krizo znižala trošarine, da so ljudje plačevali manj, sedanja vlada pa je ta prostor izkoristila za višanje zaslužkov naftnih trgovcev," so v sporočilu za javnost zapisali v Svobodi.

Spomnili so, da se je kljub pocenitvi nafte regulirana cena dizla z današnjim dnem že zvišala, malenkost dražje je tudi kurilno olje, država pa bo ob tem zaradi dodatno znižane trošarine na 95-oktanski bencin pobrala manj. "Račun bodo plačali ljudje, korist pa bodo imeli naftni trgovci," so prepričani.

V Svobodi obenem opozarjajo tudi na krepko rast cene delnice Petrola po sprejemu uredbe in na to, da so nekaj dni pred tem člani uprave Petrola kupovali delnice družbe. Zato pričakujejo, da pristojni organi preverijo tudi morebitne sume zlorabe notranjih informacij.

Spomnili so tudi na težave pri dobavi goriv na bencinske servise tik pred državnozborskimi volitvami. "Prav te motnje so odprle ključno vprašanje, ali je šlo le za poslovne in logistične težave ali pa za ravnanja, ki so lahko vplivala na razmere v državi v najbolj občutljivem trenutku, to je v času neposredno pred volitvami," so navedli.

Zato se jim zdi še toliko bolj sporno, da vlada zdaj sprejema ukrepe, ki naftnim trgovcem prinašajo dodatne koristi, ne da bi javnosti prej pojasnila, kaj se je v resnici dogajalo pred volilno nedeljo.