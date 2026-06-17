V Cerknici so predstavili prvi primer robotiziranega zidanja v regiji. Robot WLTR, ki lahko zida do višine 3,5 metra brez uporabe gradbenega odra, je odporen na veter, sonce in dež, njegova zmogljivost pa dosega do deset kvadratnih metrov zidane površine na uro.

Gradbeni podjetji Wienerberger in Tosidos sta v Cerknici predstavili delovanje sistema WLTR, ki avtomatizira eno fizično najzahtevnejših faz gradnje – zidanje. Gre za enega prvih tovrstnih sistemov v tem delu Evrope, ki nakazuje spremembe dela na gradbiščih v prihodnje.

Robot, ki zida do višine 3,5 metra

WLTR je zasnovan za avtomatizirano polaganje zidakov in deluje v sodelovanju z gradbenimi ekipami. Prvo vrsto zidakov še vedno postavi izkušen zidar, od druge vrste naprej pa delo prevzame robot. S pomočjo senzorjev preverja položaj vsakega zidaka in po potrebi popravlja odstopanja, pri čemer dosega milimetrsko natančnost. Foto: arhiv podjetja

Lahko nadomesti ekipo petih do šestih zidarjev

Za delovanje potrebuje priklop na električno energijo (400 V), enega usposobljenega operaterja in enega pomožnega delavca. Po navedbah podjetja lahko v določenih primerih nadomesti ekipo pet do šest zidarjev, predvsem pri fizično najzahtevnejših opravilih.

"Robotizirano zidanje ni nadomestilo za znanje in izkušnje ljudi, temveč odgovor na izzive gradbene industrije," je ob predstavitvi dejal Amel Emkić iz skupine Wienerberger. Dodaja, da gradbišča danes zahtevajo hitrejšo izvedbo, enotno kakovost, več varnosti in boljšo organizacijo dela. Robot po njegovih besedah prevzame fizično najtežji del, medtem ko ključna strokovna znanja ostajajo v rokah ljudi. "Robotika ne bo izbrisala zidarskega poklica, ga bo pa spremenila," je poudaril.

Foto: arhiv podjetja

Posebna opeka za robotsko zidanje

Sistem uporablja posebej razvito brušeno opeko, ki ima dodatne zareze za natančen prijem in polaganje, kar omogoča stabilno in ponovljivo avtomatizirano zidanje. Robot WLTR je bil do zdaj uporabljen v več kot 40 komercialnih projektih v Evropi – od stanovanjskih objektov na Češkem, vrtcev na Poljskem in industrijskih skladišč v Avstriji in na Madžarskem do družinskih hiš v Veliki Britaniji.

Foto: arhiv podjetja

Foto: arhiv podjetja