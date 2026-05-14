Srdjan Cvjetović

Ljubljana turizem znamenitost Mestna Pivovarna Union pivovarna pivo Union

Ljubljansko pivovarsko središče z novo pridobitvijo

Unionova Mestna pivovarna v Ljubljani prinaša novo obliko pivske izkušnje

Foto: Ana Kovač

Ena izmed najbolj prepoznavnih slovenskih blagovnih znamk piva je v svoji domači Ljubljani odprla mestno pivovarno, s katero krepi celovito pivovarniško izkušnjo v središču slovenskega glavnega mesta ter obenem povezuje tradicijo, ustvarjalnost in mestno kulturo. Obljubljajo, da bo poudarek na pristnem osebnem doživetju.

V prostorih na začetku Celovške ceste v Ljubljani, le nekaj minut hoje od mestnega središča, kjer so nekoč polnili pivo Union, znano tudi po svoji značilni rdeči nalepki s podobo ljubljanskega zmaja, so odprli Mestno pivovarno. Stoji ob boku prav tako Unionovega pivovarskega muzeja in pivnice, s čimer bodo celovito doživetje piva in pivovarništva še odločneje približali prebivalcem in obiskovalcem slovenske prestolnice.

V Pivovarni Laško Union so prepričani, da tako svojo dediščino še odločneje premikajo iz industrijskega okvirja neposredno v urbano okolje, v katerem se srečujejo kultura pitja piva, sodobna gastronomija in mestni utrip.

Pivovarna Union | Foto: Ana Kovač

Maloserijska proizvodnja piva kot osebna izkušnja

Mestno pivovarno so zasnovali za maloserijsko, skorajda butično urbano proizvodnjo piva, ki se obiskovalcem zelo približa ter tako ustvarja pristno in osebno izkušnjo.

Ob tem bodo, napovedujejo njeni snovalci, pivovarna in njeni obiskovalci pogosto zapuščali varno udobje znanih in priznanih tradicionalnih pivskih okusov in kombinacij ter se podali na nova pota – takšna, ki sledijo sodobnim trendom pivske kulture, v kateri so najbolj cenjene vrednote avtentičnost, raznolikost in neposreden stik s proizvajalcem.

Marta Bulhak, glavna direktorica Pivovarne Laško Union. Foto: Ana Kovač

Union in Ljubljana že dobro poldrugo stoletje rasteta skupaj

Vsekakor pa je tudi lokacija Mestne pivovarne ključen del te izkušnje, saj je pivo Union od ustanovitve podjetja leta 1864 neločljivi del Ljubljane in njene identitete – pa ne samo na etiketi z ljubljanskim zmajem ali z gospodarsko vezjo.

V dobrih 16 desetletjih je Union postal eden od simbolov mesta, nova pridobitev pa bo, tako zagotavljajo njeni snovalci iz Pivovarne Laško Union, to navezo še utrdila in jo uskladila s sodobnim mestnim utripom. Novo Mestno pivovarno vidijo kot prostor za druženje, srečevanje in kulturno doživljanje pivovarstva.

"Union je pivo za prijatelje," pravi Tjaša Šubelj, vodja Union Experience. Foto: Ana Kovač

