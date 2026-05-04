Družba Terme Čatež je lani na lokacijah v Čatežu, na Mokricah in v Žusterni ustvarila 39,04 milijona evrov čistih prihodkov od prodaje, kar je 6,7 odstotka več kot leto prej. Čisti dobiček se je medtem znižal za petino na 1,97 milijona evrov. Družba je ustvarila več kot 660 tisoč prenočitev in uspešno zaključila načrtovane investicije.

Dobiček iz poslovanja je znašal 4,4 milijona evrov, predlani pa nekaj več kot pet milijonov evrov. Bruto dobiček iz poslovanja je dosegel 8,58 milijona evrov. Predsednik uprave Bojan Petan je v letnem poročilu zapisal, da je družba "uspešno sledila zastavljenim ciljem in dosegla odlične poslovne rezultate".

Več prenočitev kljub zaprtju Žusterne

Družba je ustvarila 661.673 prenočitev, kar je dva odstotka več kot leto prej. To ji je uspelo kljub začasnemu zaprtju kompleksa Žusterna zaradi prenove. Na lokaciji Čatež ob Savi so gostje ustvarili 649.565 prenočitev, kar je 7,2 odstotka več kot leto prej.

Število tujih prenočitev se je povečalo za 7,6 odstotka, medtem ko se je število domačih zmanjšalo za 5,7 odstotka. V družbi pojasnjujejo, da je na to vplivalo zaprtje hotela Žusterna, ki je bolj prizadelo domače goste.

Največ prenočitev med slovenskimi zdravilišči

V letu 2025 so v Termah Čatež ustvarili 3,7 odstotka vseh prenočitev v Sloveniji in 23,8 odstotka vseh prenočitev v slovenskih naravnih zdraviliščih, kar je največ med njimi.

Bazeni: več kopalcev in enodnevnih obiskov

Na lokaciji Čatež ob Savi so zabeležili 821.493 kopalcev, kar je 8,7 odstotka več kot predlani. Prodali so 171.928 enodnevnih vstopnic, kar pomeni 14,5-odstotno rast.

Skupina Terme Čatež, ki poleg matične družbe vključuje še družbo Del Naložbe, je ustvarila 41,1 milijona evrov poslovnih prihodkov in 1,9 milijona evrov čistega dobička. Foto: Rasto Božič/STA

Napovedi za letos

Lani so zaključili več investicij, med drugim prenovo depandanse Hotela Toplice v družinski Hotel Toplice – Family Inn, prenovo Hotela Žusterna, postavitev novega tobogana Kong ter ureditev okolice objekta Cabana Lounge & Play.

Letos bodo ključni poudarki na digitalni nadgradnji, inovativnosti, povezovanju, proaktivni prodaji ter povečanju dodane vrednosti na gosta. Med načrtovanimi naložbami izpostavljajo prenovo vhoda, avle in recepcije Hotela Terme, gradnjo nove čistilne naprave ter širitev in tehnološko nadgradnjo kampa Terme Village.