V zadnjih letih imajo kupci v Ljubljani največ težav pri iskanju tro- ali večsobnih družinskih rabljenih stanovanj. Ponudbe na trgu pravzaprav ni ali pa so zahtevane cene previsoke za povprečnega kupca. Ena izmed redkih izjem z vidika ponudbe večjih družinskih stanovanj je naselje terasastih blokov v Kosezah. Na trgu je kar nekaj stanovanj, zahtevane cene pa se gibljejo od slabih 400 tisoč evrov pa vse do pol milijona evrov.

V zadnjih 24 mesecih se je promet s stanovanji v Ljubljani skoraj prepolovil. Tudi zaradi dejstva, da je ponudba rabljenih (pa tudi novozgrajenih) stanovanj v prestolnici glede na povpraševanje premajhna. Najtežje pa je najti večja rabljena stanovanja za družine. Razen v ljubljanskih Kosezah, kjer je za prodajo na voljo vedno večje število stanovanj. To so opazili tudi bralci Siol.net in prejeli smo več prošenj, da analiziramo dogajanje na trgu rabljenih stanovanj v terasastih blokih v Kosezah.

Zakaj so pretekle transakcije z nepremičninami pomembne za kupce?



S serijo člankov Prodajna vs. oglaševana cena želimo kupcem razkriti, kaj se pravzaprav dogaja na nepremičninskem trgu in po kakšnih cenah nepremičnine menjajo lastnike.

Podatki o preteklih poslih z nepremičninami potencialnim kupcem dajo informacijo o vrednosti hiše ali stanovanja. Po domače, ali ima prodajalec nerealna pričakovanja ali pa gre za ceno, po kateri nepremičnine res menjajo lastnike. V kolikor želite, da analiziramo tudi del Ljubljane, kjer sami nameravate kupiti nepremičnino, nam pišite na siol.nepremicnine@tsmedia.si.



Prodajalci zahtevajo tudi pol milijona evrov in več

Hiter pregled nepremičninskih oglasov razkrije, da prodajalci zahtevajo od malo manj kot 400 tisoč evrov do pol milijona evrov in več za tri- ali večsobno stanovanje v terasastih blokih.

S pomočjo aplikacije Trgoskop 3 smo zato preverili, po kakšnih cenah so v zadnjih štirih letih stanovanja v terasastih blokih na Ulici bratov Učakar v Kosezah res menjala lastnike. Kot razkrivajo transakcije, so pričakovanja prodajalcev danes precej oddaljena od kupcev. V letošnjem letu je kupec za stanovanje, veliko 78 kvadratnih metrov, odštel največ 375 tisoč evrov.

Vas zanima stanovanje v terasastih blokih? To je naprodaj.



Treba pa je tudi poudariti, da ne vemo, v kakšnem stanju je bilo prodano stanovanje. Glede na to, da se cene prenove gibljejo od 500 do tisoč evrov na kvadratni meter, je obnovljeno stanovanje glede na končno ceno zagotovo vredno več deset tisoč evrov več kot stanovanje v prvotnem stanju.

Domačini iz Kosez cenijo tudi bližino Koseškega bajerja in Mosteca. Tudi zato je v zadnjih letih v Kosezah nastalo kar nekaj novogradenj. Najpomembnejši del pa še naprej ostaja naselje terasastih blokov na ulici bratov Učakar, kjer so prvi objekti nastali med letoma 1968 in 1974, preostali pa med letoma 1978 in 1980. Foto: STA ,

To razkrivajo številke

Analizirali smo dogajanje na trgu stanovanj v koseških terasastih blokih od 1. januarja 2020 do danes. Prodanih je bilo 57 stanovanj, približno petina jih je imela tudi garažo. Te so se prodajale tudi posamično, v letu 2020 v povprečju za 20 tisoč evrov, v naslednjih letih pa v povprečju za 30 tisoč evrov. Da bi bolje razumeli, kakšna so pričakovanja prodajalcev danes, smo izračunali ceno za kvadratni meter stanovanj (v poslih, ko so bila stanovanja prodana skupaj z garažo, smo odšteli vrednost garaže).

Kot razkriva spodnji graf, so se stanovanja v terasastih blokih glede na ceno za kvadratni meter v manj kot štirih letih v povprečju podražila za 40 odstotkov (kvadratni meter neto tlorisne površine) oziroma 46 odstotkov (kvadratni meter uporabne površine).

Medtem ko so cene v lanskem letu v primerjavi z letom 2022 v povprečju celo malenkost padle, pa so v letošnjem letu v primerjavi z letom 2023 spet narasle. V povprečju za 12 odstotkov.

Kako smo izračunali povprečno ceno za kvadratni meter V članku smo izračunali dve ceni za kvadratni meter. Prva se nanaša na neto tlorisno površino (površina stanovanja skupaj s kletjo, atrijem ali balkonom), druga pa na uporabno površino (le velikost stanovanja brez kleti, atrija ali balkona). Neto tlorisno površino uporablja večina prodajalcev pri oglaševanju nepremičnine, čeprav vrednost kvadratnega metra stanovanja in kvadratnega metra kleti pač ne more biti enaka. Vendar ker nimamo točnih podatkov o velikosti posameznih balkonov in kleti (ter drugih podrobnosti, recimo ali je balkon zastekljen ali ne), smo se odločili, da izračunamo obe vrednosti.

Kaj te cene pomenijo v praksi?

Če prodajalec zahteva za stanovanje v velikosti sto kvadratnih metrov neto tlorisne površine več kot 400 tisoč evrov (in v ceno ni vključena garaža), cena ne odstopa veliko od povprečja. Seveda je to odvisno tudi od stanja stanovanja oziroma od tega, koliko mora nov lastnik še vložiti v prenovo.

Da boste lažje sklenili odločitev o morebitnem nakupu, si lahko v spodnji tabeli ogledate vse letos opravljene posle s stanovanji v koseških terasastih blokih.

Za primerjavo: kaj pravi Gurs?

Veliko prahu je v zadnjih tednih v slovenski javnosti dvignilo tudi vrednotenje nepremičnin s strani Gursa. Zato smo se odločili, da bomo vseh sedem letos opravljenih poslov s stanovanji v koseških terasastih blokih primerjali z vrednotenjem državnih geodetov. V spodnji tabeli si lahko ogledate primerjave. Treba pa je tudi opozoriti, da so ocene Gursa narejene za presečni datum 1. januar 2024.

Za konec pa ne pozabite, da je vsaka nepremičnina vredna točno toliko, kot je nekdo v danem trenutku pripravljen plačati zanjo.