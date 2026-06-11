Souporaba elektrike prihaja julija: kdo bo imel največ koristi

Začetek julija bo v Sloveniji zaživela souporaba električne energije iz obnovljivih virov, ki bo lastnikom sončnih, vetrnih in hidroelektrarn omogočila deljenje presežkov električne energije z drugimi uporabniki po vsej državi. Čeprav nova ureditev odpira možnosti za učinkovitejšo rabo zelene energije, bo njen uspeh po mnenju Gregorja Novaka, direktorja podjetja SunContract , odvisen predvsem od enostavne izvedbe in pravilnega ujemanja proizvodnje ter porabe.

Med najpomembnejšimi rešitvami novele Zakona o oskrbi z električno energijo je pravica do souporabe energije. Ta omogoča, da proizvajalci električne energije iz obnovljivih virov – na primer iz samooskrbnih sončnih elektrarn, vetrnih ali hidroelektrarn viške delijo z drugimi odjemalci ne glede na njihovo lokacijo.

Nova ureditev je zanimiva zlasti za lastnike sončnih elektrarn, saj lahko presežke električne energije brezplačno ali za dogovorjeno ceno delijo z drugimi, na primer sorodniki ali prijatelji, ki nimajo možnosti lastne proizvodnje. V praksi pa bo korist od souporabe odvisna predvsem od pravilnega razumevanja sistema. Foto: Shutterstock

Pri klasični souporabi se proizvajalec in odjemalec dogovorita za delež proizvodnje, ne za vnaprej določeno količino energije. Če je proizvedene energije več, kot je odjemalec v istem obdobju porabi, del deleža ostane neizkoriščen, kar zmanjšuje ekonomsko korist. Ključno je časovno ujemanje proizvodnje in porabe, saj sistem deluje v 15-minutnih obračunskih intervalih.

Izzivi souporabe v praksi

Gregor Novak, direktor in soustanovitelj podjetja SunContract, opozarja, da bo ekonomski učinek souporabe v veliki meri odvisen prav od tega ujemanja. "Souporaba je pomemben korak, vendar bo njena uporabnost odvisna od izvedbe. Če morajo proizvajalci in odjemalci sami iskati partnerje, ocenjevati ujemanje proizvodnje in porabe ter urejati obračune, bo to za številne uporabnike preveč zapleteno. Lahko se zgodi tudi, da si tako proizvajalci kot prejemniki z neuspešnimi dogovori naredijo ekonomsko škodo."

Foto: Bojan Puhek

Kot ključne izzive izpostavlja še zahtevno določanje optimalnega deleža in potencialno slabo uporabniško izkušnjo. Po njegovih besedah bodo uporabniki težko ocenili, koliko elektrike lahko vključijo v souporabo. Dodaten omejitveni dejavnik je, da zakon določa delež v celih odstotkih, kar lahko po njegovi oceni izključuje manjše uporabnike. Celoten postopek je lahko tudi administrativno zahteven. Proizvajalci morajo sami poiskati ustrezne odjemalce, kar je v primeru sorodnikov ali prijateljev lahko preprosto, pogosto pa ne.

Za uspešno souporabo morajo uporabniki razumeti, kolikšen delež energije se prenaša, kako se obračunava, kakšna je cena in kaj se zgodi, če odjemalec energije v določenem intervalu ne porabi. Souporaba je lahko zanimiva tudi za gospodinjstva, največji ekonomski učinek pa je pričakovati pri odjemalcih z večjo dnevno porabo, kot so manjša podjetja, pisarne, delavnice, trgovine ali storitvene dejavnosti.

Kako bo sistem deloval v praksi

Nova ureditev omogoča različne načine organizacije souporabe. Nekateri bodo energijo delili znotraj družine ali med prijatelji, drugi bodo uporabljali specializirane platforme oziroma posrednike. V podjetju SunContract so razvili tržnico souporabe, ki proizvajalce povezuje z odjemalci na podlagi njihovih proizvodnih in porabniških profilov.

Po Novakovi oceni ima največ potenciala souporaba med poslovnimi uporabniki. Foto: Bojan Puhek

Sistem na podlagi ponudb in želenih pogojev poišče najboljše razpoložljivo ujemanje. Tako proizvajalcu ni treba iskati kupcev, odjemalcu pa ni treba samemu iskati primernega proizvajalca. Delovanje tržnice Novak primerja z modelom digitalnih platform za povezovanje ponudbe in povpraševanja. "Če si proizvajalec, vnaprej veš, koliko boš dobil plačano, če si odjemalec, veš, koliko boš plačal," pojasnjuje Novak.

Med prednostmi takšnega pristopa navaja predvsem zmanjšanje tveganja, saj odjemalec plača le dejansko preneseno energijo. S tem se zmanjša možnost, da bi zaradi slabega ujemanja proizvodnje in porabe plačal energijo brez pričakovanega učinka. Na drugi strani proizvajalci lažje najdejo končne uporabnike svojega deleža.

Odjemalec lahko določi, po kakšni ceni želi kupovati energijo, sistem pa poišče ustrezne ponudnike, ki so pripravljeni energijo ponuditi po tej ali nižji ceni.

Ključna dejstva o souporabi

1. Souporaba ni fizični prenos elektrike. Gre za obračunski dogovor, zato je možna tudi med oddaljenimi uporabniki.



2. Proizvajalci in odjemalci so lahko kjerkoli v Sloveniji. Ključno je časovno ujemanje proizvodnje in porabe. V vlogi odjemalca lahko sodeluje kdorkoli, izjema so le velike družbe in družbe, pri katerih bi souporaba pomenila gospodarsko dejavnost.



3. Sistem deluje v 15-minutnih intervalih. Korist nastane le, če se proizvodnja in poraba ujameta v istem intervalu.



4. Souporaba vpliva le na ceno energije. Ne zmanjša omrežnine, prispevkov in drugih postavk na računu.



5. Cena je stvar dogovora. Lahko je tržna, ugodnejša ali simbolična. Proizvajalec lahko energijo deli z več prejemniki.



6. Uporabniki z letnim net meteringom lahko sodelujejo, vendar ne kot prejemniki.



7. Največ koristi imajo informirani uporabniki. Ključno je razumevanje, kdaj nastajajo viški, kako se določijo deleži in kakšen je dejanski finančni učinek.

Souporaba električne energije tako predstavlja pomemben korak k bolj prilagodljivi rabi obnovljivih virov, vendar njen dejanski učinek ne bo odvisen le od zakonodaje, temveč predvsem od tehnične izvedbe in razumevanja uporabnikov.