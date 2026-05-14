Slovenski startup DDD Invoices je pridobil investicijo v višini 1,31 milijona evrov za infrastrukturo, ki omogoča globalno davčno potrjevanje in izdajo e-računov. "Pridobili smo podporo skladov Fil Rouge Capital in 500 Global ter pomembnih poslovnih angelov. To je začetek, zdaj se lahko osredotočimo na rast podjetja," je za Siol.net povedal direktor podjetja Denis Vehovec Pondelak.

Izdajanje računov je bilo nekoč preprosta izmenjava papirja med dvema podjetjema. Zaradi optimizacije davčnega nadzora morajo podjetja v vedno več državah podatke o svojih računih v realnem času sporočati državnim davčnim portalom ali omrežjem, kot je Peppol, da so računi validirani in pravno veljavni, še preden so poslani prejemniku.

Ker ima vsaka država svoje formate, validacijska pravila in logiko oddaje, je to precejšen izziv za ponudnike programske opreme, ki skrbijo za stranke na več trgih. Težave imajo tudi hitro rastoča podjetja, ki poslujejo prek več pravnih subjektov.

Slovensko podjetje DDD Invoices je v tem videlo priložnost in ustvarilo enoten programski vmesnik oziroma API za izdajanje, prejemanje in arhiviranje davčno skladnih e-računov.

Podjetja pošljejo standardizirane podatke o računu, startup pa jih pretvori v lokalne formate in preveri skladnost z veljavnimi pravili. Nato jih usmeri v ustrezne davčne sisteme ter vrne statusne informacije v izvorno aplikacijo. Sistem tako omogoča, da so računi samodejno usklajeni z lokalnimi zahtevami glede e-računov, fiskalizacije in davčnega potrjevanja. Tema postaja aktualna tudi v Sloveniji, saj bodo morala slovenska podjetja z uvedbo obveznega e-fakturiranja in sprotnega poročanja računov davčnim portalom s 1. 1. 2028 prilagoditi svoje procese in programsko opremo za davčno skladno izdajanje ter izmenjavo računov. Foto: arhiv podjetja

Sedem mesecev za pridobitev investicije

Nedavno je podjetje zaključilo semenski investicijski krog v višini 1,31 milijona evrov. "Sodobna podjetja si ne želijo, niti si ne morejo privoščiti, da bi jih upočasnjevala lokalna pravila o davčnih regulacijah," je ob pridobitvi investicije povedal Denis Vehovec Pondelak, direktor in soustanovitelj podjetja.

"Biti skladen z davčnimi pravili – to že samo po sebi ni ravno najbolj zanimiv del gradnje podjetja, vendar to zdaj postaja izredno kompleksno, saj države zaostrujejo regulativo, moderna podjetja pa že od samega začetka poslujejo internacionalno. Gradimo infrastrukturo, ki omogoča standardizacijo na globalni ravni."

"Proces pridobivanja investicije je trajal sedem mesecev, bil je dolg, zahteven in mučen," je za Siol.net povedal Vehovec Pondelak. "Poslujemo namreč v kompleksnem segmentu. Pred več kot 70 investitorji smo morali zelo jasno in hitro razložiti, kaj pravzaprav delamo. Nastop smo morali izpiliti do točke, ko lahko v dveh minutah pojasnimo celoten produkt." Foto: Osebni arhiv

Pridobili so podporo sklada tveganega kapitala v zgodnji fazi Fil Rouge Capital, večfaznega sklada tveganega kapitala z več kot 2,7 milijarde ameriških dolarjev sredstev v upravljanju 500 Global. Med podporniki podjetja so tudi izkušeni strokovnjaki iz ERP, Peppol in davčnega ekosistema, povezani s podjetji, kot sta Pagero in IFS.

Neviden oblak za avtomatizirano davčno skladnost

Za podjetja, ki uporabljajo platforme, kot so Stripe, Bitrix, Shopify in Chargebee, DDD Invoices, ponuja predpripravljene integracije. Za nestrukturirane datoteke, kot so PDF, podjetje uporablja obdelavo dokumentov na osnovi umetne inteligence za ekstrakcijo in strukturiranje podatkov o računih.

Na ta način zagotavlja, da lahko podjetja dosežejo čim višjo stopnjo skladnosti in avtomatizacije vseh svojih tokov že od prvega dne. Rešitev lahko uporabljajo tudi podjetja v Sloveniji ne glede na to, ali poslujejo na domačem trgu ali se širijo na tuje trge.

Storitve že zagotavljajo večjim slovenskim podjetjem, kot so Dewesoft, Halcom in DonDon, balkanskim podjetjem, kot je Trebjesa (Nikšička pivovarna), ter globalnim podjetjem, kot sta Zijin in Access Group. Foto: Osebni arhiv

Obdelava več sto tisoč računov

Z novim financiranjem podjetje načrtuje razširitev v nove države, poenostavitev integracij ter nove zaposlitve. Trenutno so po besedah direktorja prisotni v 15 državah, osredotočajo pa se predvsem na evropske, afriške in azijske države. Zaposlenih imajo 23 ljudi, od tega 13 v Sloveniji, njihovo rešitev pa uporablja več kot 1.400 podjetij. Osredotočajo se predvsem na hitro rastoča podjetja z globalnim poslovanjem in zahtevnimi davčnimi procesi. Mesečno obdelajo nekaj sto tisoč računov.

"Veseli nas, da smo prvi institucionalni vlagatelj v DDD Invoices," je povedal Roger Blott, partner pri Fil Rouge Capital. "Popolna davčna skladnost je danes nujnost v poslovanju, slovensko podjetje pa je v središču zagotavljanja te ključne storitve za svoje stranke. Globalno so tovrstne storitve še v zgodnji fazi razvoja, vendar bodo v kratkem postale vseprisotne, DDD Invoices pa že danes gradi rešitev, ki postavlja standarde za to področje. Veselimo se sodelovanja pri njihovi uspešni in ambiciozni zgodbi rasti."