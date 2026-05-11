Rotovž na Glavnem trgu v Mariboru, ena najpomembnejših zgodovinskih posvetnih stavb v mestu, bo v prihodnjih letih temeljito prenovljen. Projekt, vreden skoraj šest milijonov evrov, bo stavbi vrnil nekdanji sijaj ter ji dodal nove vsebine za kulturo, protokolarne dogodke in družabno življenje. Dela naj bi bila končana do leta 2028.

Foto: Mestna občina Maribor Mestna hiša v Mariboru ima več kot 500-letno zgodovino. Njeni začetki segajo v leto 1515, ko so zgradili poznogotski rotovž, ki so ga italijanski mojstri med letoma 1563 in 1565 renesančno prezidali.

Iz tega obdobja izvira tudi balkon z reliefom mestnega grba, ki ga obdajata leva in letnica 1565. Fasada je členjena s pilastri.

V 19. stoletju so stavbo poznoklasicistično predelali, med letoma 1952 in 1954 pa so jo obnovili v njeni prvotni podobi.

Od sodišča do poročnih slavij

Skozi stoletja je Rotovž služil različnim mestnim funkcijam.

Sprva je bil sedež deželnega sodišča, kasneje okrožnega urada in mestne uprave, v 19. stoletju pa tudi sodišča in orožarne z zapori. V začetku 20. stoletja je v pritličju začel delovati prvi gostinski lokal, prostori pa so se postopoma prilagajali potrebam mestnih služb.

Leta 1958 so uredili poročno dvorano, ki je ostala osrednji protokolarni prostor mesta vse do danes.

Strop poročne dvorane (nekdanje mestne posvetovalnice) krasi bogata baročna štukatura iz okoli leta 1681. Foto: Mestna občina Maribor

Leta 2021 je bilo obnovljeno pročelje, ki gleda na Glavni trg, leta 2022 pa še ura na stolpu mestne hiše. Istega leta se je začela izgradnja Centra Rotovž – inovativnega centra, usmerjenega v promocijo knjige, izobraževanja, kulture in digitalizacije. Gre za enega največjih kulturnih infrastrukturnih projektov v Sloveniji, ki bo združeval Mariborsko knjižnico, Umetnostno galerijo Maribor in nov Art kino Rotovž.

Prenova: od praznega objekta do večnamenskega prostora

Projekt predvideva celovito prenovo – vsebinsko, energetsko in protipotresno. Namen je ohraniti kulturni spomenik, ki je bil v zadnjih letih premalo izkoriščen, in ga znova odpreti javnosti, so za Siol.net povedali na mariborski občini.

Foto: Pigac.si/Mestna občina Maribor

Poroke, dogodki in nova kulturna raba

Po prenovi bodo prostori znova služili porokam in protokolarnim dogodkom, hkrati pa bodo dobili nove vsebine. Med njimi so kulturne prireditve, poslovna srečanja in predstavitve slovenskih oblikovalskih izdelkov. Nekdanje protokolarne prostore bodo nadgradili s servisom za organizacijo pogostitev.

V drugem nadstropju in na podstrešju bodo uredili galerijo, dogodkovni prostor in prostore za druženja. Objekt bodo tudi tehnično posodobili – prilagodili bodo strmo stopnišče in vgradili dvigalo, ki bo povezalo nadstropja.

Prenova vključuje tudi energetsko in protipotresno sanacijo, obnovo instalacij, stavbnega pohištva, razsvetljave in strešne izolacije. Skupno bo prenovljenih približno 1.245 kvadratnih metrov površin. Foto: Mestna občina Maribor

Zanimiva odkritja

V sklopu projekta Centra Rotovž so bili sicer na mestni hiši že izvedeni nekateri konstrukcijski in stabilizacijski posegi. Nedavno so ob restavratorskih delih na dvoriščni fasadi pod beleži odkrili krajše rokopisne napise, predvsem v latinščini in nemščini, ki segajo v 16. stoletje.

Zaključek del leta 2028

Ocenjena vrednost projekta znaša 5,87 milijona evrov. Od tega 5,2 milijona evrov predstavljajo evropska sredstva, 636 tisoč evrov pa bo prispevala Mestna občina Maribor. Gradbena, obrtna in inštalacijska dela naj bi se začela konec leta 2026 in zaključila predvidoma junija 2028, prenova pa bo potekala ob upoštevanju smernic Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije.