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Avtor:
M. L.

Sreda,
10. 6. 2026,
19.43

Osveženo pred

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Lidl Slovenija odpuščanja

Sreda, 10. 6. 2026, 19.43

1 ura, 8 minut

Reorganizacija v Lidlu: v Sloveniji brez dela okoli 50 ljudi

Avtor:
M. L.

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Lidl Slovenija | Foto STA

Foto: STA

Diskontni trgovec Lidl bo del administracije slovenske družbe preselil v Zagreb. V Sloveniji naj bi za zdaj brez dela ostalo okoli 50 ljudi, katerih delovna mesta naj bi bila ukinjena oz. prenesena v skupno organizacijsko strukturo na Hrvaškem, poroča Večer.

Po neuradnih informacijah, ki so v zadnjih dneh dosegle nekatere zaposlene, je družba Lidl Slovenija začela postopek reorganizacije dela v upravnih službah, kar pomeni ukinjanje določenih delovnih mest v Sloveniji. Del nalog, ki jih danes opravljajo v upravi v Ljubljani, prenašajo v Zagreb, kjer je skupina centralizirala posamezne poslovne procese za več držav regije. Brez dela v Sloveniji naj bi tako ostalo okoli 50 ljudi, katerih delovna mesta naj bi bila ukinjena oziroma prenesena v skupno organizacijsko strukturo, ki je na Hrvaškem. Eden od razlogov naj bi bilo tudi zniževanje stroškov poslovanja, poroča Večer.

Po neuradnih informacijah naj bi nekaterim zaposlenim ponudili odpravnine in nekajmesečno obdobje, v katerem naj bi ostali doma, nato pa bi jim delovno razmerje prenehalo. Uradnih odpovedi v takšnem primeru ni. 

V Lidlu konkretnih navedb niso komentirali, so pa potrdili, da imata slovenska in hrvaška družba že več kot leto skupno upravo in del administracije. Na vprašanja o reorganizaciji, številu zaposlenih, ki jih spremembe zadevajo, in morebitnem prenosu delovnih mest v Zagreb so iz Lidla odgovorili:

"Kot smo že poročali, imata Lidl Slovenija in Lidl Hrvaška od marca 2025 isto upravo kot tudi del administracije, ki opravlja delo za obe državi. Na ta način bolje izkoriščamo sinergije in krepimo sodelovanje med državama ter ustvarjamo eno ekipo, da bi ostali dolgoročno uspešni," so zapisali v službi za korporativno komuniciranje. Dodali so, da "nadaljnjih podrobnosti o strukturi naših nacionalnih podjetij ali posameznih kadrovskih postopkih ne morejo komentirati".

O podjetju
Družba Lidl Slovenija je po podatkih Bizija leta 2024 zaposlovala nekaj več kot 1738 ljudi. Zabeležila je 673,6 milijona evrov čistih prihodkov od prodaje in 15,7 milijona evrov čistega dobička. Povprečna plača v podjetju je bila 2.566 evrov.

Lidl Slovenija odpuščanja
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