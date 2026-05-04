Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Volitve 2026
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
Mihaela Leskovec

Ponedeljek,
4. 5. 2026,
4.00

Osveženo pred

7 ur, 10 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,01

Natisni članek

Natisni članek
prvi maj poslovanje ZSSS SKEI SVIZ sindikat

Ponedeljek, 4. 5. 2026, 4.00

7 ur, 10 minut

Podatki o poslovanju sindikatov

Razkrivamo podatke o prihodkih sindikatov: na vrhu Sviz

Avtor:
Mihaela Leskovec

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,01
Branimir Štrukelj | Branimir Štrukelj je že vrsto let glavni tajnik sindikata Sviz. Ta je po podatkih Ajpesa lani zabeležil 5,5 milijonov evrov prihodkov in dva milijona evrov presežka prihodkov nad odhodki. | Foto STA

Branimir Štrukelj je že vrsto let glavni tajnik sindikata Sviz. Ta je po podatkih Ajpesa lani zabeležil 5,5 milijonov evrov prihodkov in dva milijona evrov presežka prihodkov nad odhodki.

Foto: STA

Slovenski sindikati upravljajo več deset milijonov evrov, pri čemer se velik del denarja zgošča pri peščici največjih organizacij. Po podatkih Ajpesa je deset največjih sindikatov lani skupaj ustvarilo 15,7 milijona evrov prihodkov – približno milijon več kot leto prej. Daleč pred vsemi izstopa Sviz, ki ima tudi največ presežkov in milijonska sredstva na računih. Največ prihodkov še vedno prihaja iz članarin.

V Sloveniji deluje 2.669 sindikatov, ki so lani skupaj ustvarili dobrih 49 milijonov evrov prihodkov. Po višini prihodkov najbolj izstopa Sindikat vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture (Sviz), ki je lani dosegel 5,5 milijona evrov. Sledita Zveza svobodnih sindikatov Slovenije (ZSSS, 2,7 milijona evrov) in Sindikat zdravstva in socialnega varstva Slovenije (SZSVS, 1,5 milijona evrov). 

Več kot milijon evrov prihodkov je zabeležil še Sindikat kovinske in elektroindustrije Slovenije (SKEI). Večina največjih sindikatov je ob tem zabeležila tudi rast v primerjavi z letom prej.

Največji presežek ustvarjajo šolniki

Največ zaposlenih, 43, imajo v Zvezi svobodnih sindikatov Slovenije, sledita Sviz s 13 zaposlenimi in SKEI z devetimi zaposlenimi. Sviz je lani ustvaril tudi najvišji presežek prihodkov nad odhodki – več kot dva milijona evrov.
Predsednik Zveze svobodnih sindikatov Slovenije Andrej Zorko | Foto: STA Predsednik Zveze svobodnih sindikatov Slovenije Andrej Zorko Foto: STA Sledijo Sindikat zdravstva in socialnega varstva Slovenije s približno 267 tisoč evri ter Sindikat delavcev dejavnosti energetike Slovenije s približno 218 tisoč evri presežka. Še deset sindikatov na celotni lestvici je imelo več kot sto tisoč evrov presežka.  

Milijoni evrov na računih

Deseterica največjih sindikatov je imela konec lanskega leta skupaj 6,6 milijona evrov sredstev na računih. Med njimi izstopata Sindikat delavcev dejavnosti energetike Slovenije z 1,6 milijona evrov in Fides z 1,5 milijona evrov. V nadaljevanju so prikazana denarna sredstva desetih sindikatov, ki so lani ustvarili največ prihodkov. 

Financiranje predvsem iz članarin

Po besedah Polone Tanšek Aškerc iz Sindikata zdravstva in socialnega varstva Slovenije večino prihodkov predstavljajo članarine, del pa tudi prihodki iz naložb, kot so dividende in obresti. Sindikat združuje približno 17 tisoč članov, njihovo število pa še narašča.

Podobno pojasnjuje tudi Sanja Leban Trojar iz Zveze svobodnih sindikatov Slovenije, kjer članarine predstavljajo okoli 80 odstotkov vseh prihodkov.

Robert Golob, Janez Janša
Novice Svoboda z največ prihodki, NSi z največjim presežkom

prvi maj poslovanje ZSSS SKEI SVIZ sindikat
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Nakupi do 24 obrokov

Nakupi do 24 obrokov

Preverite pestro ponudbo televizorjev, računalnikov, zvočnikov, skirojev, pomivalnih in sušilnih strojev, izdelkov za vrt in okolico. Dostava je brezplačna.
Modri Fon maja

Modri Fon maja

Z mobitelom Honor Magic8 Pro ali Honor 600 Lite dobite vrhunsko tehnologijo, izjemno vzdržljivost in napredne funkcije. Preverite.
Paketi NEO

Paketi NEO

Izkoristite hitrost do 1 Gbit/s in si zagotovite najboljšo TV-izkušnjo v omrežju Telekoma Slovenije. Če optike še nimate, je rešitev NEO 5G prek mobilnega omrežja.