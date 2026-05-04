Slovenski sindikati upravljajo več deset milijonov evrov, pri čemer se velik del denarja zgošča pri peščici največjih organizacij. Po podatkih Ajpesa je deset največjih sindikatov lani skupaj ustvarilo 15,7 milijona evrov prihodkov – približno milijon več kot leto prej. Daleč pred vsemi izstopa Sviz, ki ima tudi največ presežkov in milijonska sredstva na računih. Največ prihodkov še vedno prihaja iz članarin.

V Sloveniji deluje 2.669 sindikatov, ki so lani skupaj ustvarili dobrih 49 milijonov evrov prihodkov. Po višini prihodkov najbolj izstopa Sindikat vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture (Sviz), ki je lani dosegel 5,5 milijona evrov. Sledita Zveza svobodnih sindikatov Slovenije (ZSSS, 2,7 milijona evrov) in Sindikat zdravstva in socialnega varstva Slovenije (SZSVS, 1,5 milijona evrov).

Več kot milijon evrov prihodkov je zabeležil še Sindikat kovinske in elektroindustrije Slovenije (SKEI). Večina največjih sindikatov je ob tem zabeležila tudi rast v primerjavi z letom prej.

Največji presežek ustvarjajo šolniki

Največ zaposlenih, 43, imajo v Zvezi svobodnih sindikatov Slovenije, sledita Sviz s 13 zaposlenimi in SKEI z devetimi zaposlenimi. Sviz je lani ustvaril tudi najvišji presežek prihodkov nad odhodki – več kot dva milijona evrov.

Predsednik Zveze svobodnih sindikatov Slovenije Andrej Zorko Foto: STA Sledijo Sindikat zdravstva in socialnega varstva Slovenije s približno 267 tisoč evri ter Sindikat delavcev dejavnosti energetike Slovenije s približno 218 tisoč evri presežka. Še deset sindikatov na celotni lestvici je imelo več kot sto tisoč evrov presežka.

Milijoni evrov na računih

Deseterica največjih sindikatov je imela konec lanskega leta skupaj 6,6 milijona evrov sredstev na računih. Med njimi izstopata Sindikat delavcev dejavnosti energetike Slovenije z 1,6 milijona evrov in Fides z 1,5 milijona evrov. V nadaljevanju so prikazana denarna sredstva desetih sindikatov, ki so lani ustvarili največ prihodkov.

Financiranje predvsem iz članarin

Po besedah Polone Tanšek Aškerc iz Sindikata zdravstva in socialnega varstva Slovenije večino prihodkov predstavljajo članarine, del pa tudi prihodki iz naložb, kot so dividende in obresti. Sindikat združuje približno 17 tisoč članov, njihovo število pa še narašča.

Podobno pojasnjuje tudi Sanja Leban Trojar iz Zveze svobodnih sindikatov Slovenije, kjer članarine predstavljajo okoli 80 odstotkov vseh prihodkov.