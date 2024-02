Prepletanje družboslovnih znanj je ključno za razumevanje sprememb v družbi

Družboslovje igra ključno vlogo pri razumevanju in soustvarjanju sprememb v družbi, saj se delo družboslovcev medsebojno dopolnjuje in prispeva edinstveni pogled k raziskovanju družbenih pojavov.

Pogled skozi družboslovno lečo

Sodobni svet nas vsakodnevno obdaja z novimi še kompleksnejšimi družbenimi izzivi, kot so socialna pravičnost, trajnost, neenakost, migracije, podnebne spremembe idr., ki si jih včasih težko pojasnimo. Da bi te lažje razumeli, nam pri tem pomagajo družboslovci, ki svoje znanje prenašajo iz različnih družboslovnih disciplin ter ga uporabljajo pri skupnem raziskovanju in analizi aktualnih družbenih problemov. Takšen način interdisciplinarnega sodelovanja, ki med seboj združuje strokovnjake z različnih družboslovnih ved – kot so npr. sociologija, politologija, kulturologija in komunikologija, omogoča celovit vpogled v družbene procese ter njihove učinke na posameznike, skupine in družbo kot celoto.

Foto: FDV

Vloge družboslovja

Raznovrstnost družboslovja opazimo tudi v vlogah, ki jih zavzema in jih v grobem lahko razvrstimo v pet osrednjih področij: izobraževanje, analiza družbenih trendov, oblikovanje javnih politik, kritično presojanje medijev in v javnosti zastopanih idej ter spodbujanje družbenih sprememb.

Izobraževanje: s tem, ko na fakultetah izobražujemo bodoče družboslovne strokovnjake, jih opremimo z znanjem, potrebnim za kritično mišljenje in poglobljeno razumevanje sodobnih družboslovnih izzivov, pri čemer neposredno vplivamo tudi na razvoj družbe in njenih institucij.

Analiza družbenih trendov: s poglobljenim razumevanjem družbenih trendov in njihovih vplivov na posameznike lahko družboslovni strokovnjaki pomagajo pri oblikovanju strategij, ki so prilagojene dinamičnemu razvoju današnje družbe. Znanost nam kaže, kako bi lahko bila ta družba boljša, bolj humana.

Oblikovanje javnih politik: s kakovostnimi družboslovnimi raziskavami lahko družboslovci prispevajo k oblikovanju javnih politik in ukrepov, ki so potrebni za izboljšanje kakovosti življenja in dobrobiti družbe. Sodobna družboslovna znanost s trdim znanstvenim delom in argumenti preizprašuje obstoječe in ustvarja alternative.

Presojanje v javnosti zastopanih idej: družboslovje nam pomaga tudi pri tem, da smo bolj kritični do informacij, s katerimi smo obdani v vsakodnevnih temah pogovorov. Če dobro poznamo družboslovne teme, bomo lahko bolje presodili in ocenili družboslovne pojave ter se pri tem obvarovali pred nepreverjenimi informacijami.

Spodbujanje družbenih sprememb: družboslovno raziskovanje nam s svojimi izsledki pomaga spodbujati družbene spremembe ter ozaveščati ljudi o družbenih izzivih in možnih rešitvah, pri čemer delo družboslovcev prispeva k pravičnejši, bolj trajnostni in vključujoči družbi.

Pomen družboslovnih inovacij

V družbi pogosto težko dohajamo nenehen in silovit tehnološki napredek, ki s seboj prinaša tudi močno spremenjeno družbeno realnost in izzive, s katerimi se srečujemo vsak dan. Takšnih izzivov ni mogoče reševati zgolj s tehnologijo, temveč v kombinaciji z netehnološkimi inovacijami, ki nastajajo v družboslovju. Uporaba teh je nujna pri reševanju vse zahtevnejših sistemskih problemov – za posodobitev javnih storitev in za soočanje z velikimi družbenimi izzivi in svetovnimi krizami (epidemije, trajnostni razvoj, preskrba s hrano, starajoče prebivalstvo, energetska oskrba in viri, migracije). Tako imenovane netehnološke inovacije ne prispevajo zgolj k boljši družbi, temveč jih najdemo tudi v gospodarstvu, industriji in storitvenih dejavnostih. Z njimi lahko med drugim preoblikujemo in ustvarjamo nove poslovne modele.

Foto: FDV

Družboslovje, skupaj s področji, ki jih združuje, tvori mozaik znanja, ki nam pomaga razumeti kompleksnost družbenih pojavov. S svojim interdisciplinarnim pristopom, ki je med drugim tudi temelj študija na FDV, največji interdisciplinarni družboslovni fakulteti v Sloveniji, ne le razkriva izzive sodobne družbe, temveč tudi mladim odpira pot za razvijanje inovativnih rešitev. Študij družboslovja ni le akademska disciplina, je tudi most, ki med seboj povezuje teorijo in prakso in s tem omogoča oblikovanje boljše prihodnosti. Družboslovci pa so tisti, ki spodbujajo razumevanje kompleksnih izzivov in soustvarjajo družbo, ki temelji na znanju, empatiji in trajnostnih rešitvah.

Si želiš spreminjati svet?

Dodiplomski študij družboslovna informatika

komunikologija – Medijske in komunikacijske študije

komunikologija – Tržno komuniciranje in odnosi z javnostmi

kulturologija – Študije kultur in ustvarjalnosti

mednarodni odnosi

novinarstvo

obramboslovje

politologija – Javne politike in uprava

politologija – Študije politike in države

sociologija

sociologija – Kadrovski menedžment Magistrski študijski programi družboslovna informatika

evropske študije

komunikologija – Medijske in komunikacijske študije

kulturne študije

mednarodni odnosi

novinarstvo

obramboslovje in varnostne študije

politologija – Politična teorija, globalizacijske in strateške študije

politologija – Primerjalne javne politike in uprava

sociologija

sociologija – Menedžment človeških virov, znanja in organizacij

tržno komuniciranje in odnosi z javnostmi FDV študente spodbuja k študiju v tujini in jim omogoča enoletno izmenjavo na najuglednejših univerzah v 39 državah sveta. Z namenom zagotavljanja strokovne kompetence v tujem jeziku omogoča izbirno učenje angleščine, nemščine, italijanščine, francoščine, ruščine in španščine. V polstoletnem razvoju je FDV postala največja in najpomembnejša ustanova za znanstveno raziskovanje in poučevanje družboslovja v Sloveniji ter ustanova, ki je cenjena tudi zunaj državnih meja. Več o študiju na FDV si lahko preberete t ukaj .

Naročnik oglasnega sporočila je Fakulteta za družbene vede.