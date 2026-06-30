Podjetja umetno inteligenco že uporabljajo, a največji izziv ni več tehnologija

Nova regionalna raziskava DOBA AI Maturity Index 2026 kaže, da so podjetja v Sloveniji, na Hrvaškem in v Srbiji pri uporabi umetne inteligence že naredila prve korake. Vendar večina še ni prišla do faze, ko bi bila umetna inteligenca sistematično vpeta v strategijo, procese, odgovornosti in merjenje učinkov.

Umetna inteligenca v podjetjih v regiji ni več novost, a tudi še ni zrela poslovna praksa. Tako bi lahko povzeli ugotovitve nove regionalne raziskave DOBA AI Maturity Index 2026, ki so jo pripravili raziskovalci DOBA Fakultete. Raziskava je zajela podjetja v Sloveniji, na Hrvaškem in v Srbiji ter merila, kako zrela so pri organizacijski uporabi umetne inteligence.

Ključno sporočilo raziskave je, da podjetja umetno inteligenco že preizkušajo in uporabljajo, vendar je njena vključenost v ključne poslovne procese, odločanje in dolgoročne poslovne modele še omejena. Naslednji razvojni korak zato po oceni avtorjev ne bo odvisen predvsem od dostopa do tehnologije, temveč od sposobnosti vodstev, da uporabo umetne inteligence uredijo, usmerijo in povežejo s poslovnimi cilji.

Slovenija na vrhu, a razlike so majhne

Na lestvici od 0 do 100 je Slovenija dosegla rezultat 50,85, Srbija 49,73, Hrvaška pa 47,89. Slovenija je tako v raziskavi najbližje prehodu iz eksperimentalne v integrirano fazo uporabe umetne inteligence, vendar razlika med državami ni velika.

Po interpretaciji raziskovalcev Slovenija izstopa predvsem po bolj uravnoteženem razvoju med strategijo, upravljanjem in organizacijsko pripravljenostjo. To pomeni, da uporaba umetne inteligence ni omejena samo na posamično preizkušanje orodij, temveč se postopoma povezuje tudi z vprašanji odgovornosti, procesov in kompetenc.

Srbija izstopa po razvojni dinamiki in zaznanih poslovnih učinkih umetne inteligence, vendar ima po ugotovitvah raziskave še nekaj rezerv pri bolj sistematičnem upravljanju in formalizaciji kompetenc. Hrvaška pa kaže bolj pragmatičen in eksperimentalen model: podjetja hitro preizkušajo orodja, strateška integracija pa ostaja manj razvita.

Generativna umetna inteligenca kot vstopna točka

Raziskava kaže, da je generativna umetna inteligenca za številna podjetja predvsem vstopna točka. Najpogosteje jo uporabljajo pri pripravi besedil, komunikaciji, administrativni podpori in izboljševanju produktivnosti. To pomeni, da umetna inteligenca pogosto ostaja orodje posameznikov ali posameznih oddelkov, manj pa del širše poslovne preobrazbe.

Najšibkejša točka v vseh treh državah je operativna integracija. Podjetja torej umetno inteligenco poznajo in jo uporabljajo, a jo redkeje sistematično vključujejo v procese, sisteme, odločanje in poslovne modele. Raziskava opozarja tudi na vrzel pri merjenju učinkov: koristi za produktivnost podjetja pogosto zaznajo, nimajo pa nujno razvitih metodologij za dolgoročno spremljanje poslovnih rezultatov.

Vodstva podpirajo uporabo, sistemi zaostajajo

Indeks DOBA AI Maturity Index ne meri zgolj uporabe posameznih orodij, temveč organizacijsko zrelost podjetij. Pri tem upošteva pet področij: strateško integracijo, upravljanje, kompetence zaposlenih, operativno uporabo in poslovne učinke.

Največjo težo imata strategija in upravljanje, kar kaže na osrednje sporočilo raziskave: umetna inteligenca postaja vprašanje managementa. Vodstva podjetij v regiji uporabo umetne inteligence večinoma podpirajo, vendar organizacije še nimajo vedno jasno določenih odgovornosti, pravil, procesov usposabljanja in načinov merjenja učinkov.

Direktorica DOBA Fakultete Jasna Dominko Baloh ugotovitve razume kot opozorilo, da se morajo podjetja premakniti od navdušenja nad orodji k bolj sistematičnemu upravljanju umetne inteligence. Dekan DOBA Fakultete Gorazd Justinek pa poudarja, da so razlike med državami razmeroma majhne, zato ima celotna regija priložnost za hiter premik v naslednjo razvojno fazo.

Umetna inteligenca kot vprašanje konkurenčnosti

Ugotovitve raziskave se ujemajo tudi s širšimi opozorili o pomenu umetne inteligence za produktivnost in konkurenčnost. OECD je v junijskem gospodarskem pregledu Slovenije opozoril, da je uporaba umetne inteligence v Sloveniji sicer razmeroma visoka, vendar skoncentrirana predvsem v večjih, bolj produktivnih in digitalno naprednih podjetjih. Širša uporaba umetne inteligence bi lahko po oceni OECD prispevala k dolgoročni rasti produktivnosti.

Za podjetja v Sloveniji in regiji to pomeni, da naslednja faza ne bo več zgolj vprašanje izbire orodij, temveč predvsem vprašanje organizacije dela. Konkurenčna prednost bo odvisna od tega, ali bodo podjetja umetno inteligenco znala povezati s strategijo, odgovornostjo, razvojem znanj in merljivimi poslovnimi učinki.

Raziskava DOBA AI Maturity Index 2026 je bila izvedena med marcem in majem 2026. V empirično podlago je bilo vključenih 503 respondentov, pri izračunu indeksa pa 348 dovolj popolno izpolnjenih vprašalnikov.