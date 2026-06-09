Šolsko leto se zaključuje, dijaki in študenti pa se že veselijo poletnih počitnic. Mnogi bodo ta čas izkoristili za počitniško delo, ki je pomembna priložnost za pridobivanje delovnih izkušenj in zaslužek. Nekatere slovenske občine letos ponujajo delo v javnih zavodih, kjer mladi spoznajo delovanje lokalne skupnosti in pridobijo praktične izkušnje. Urna postavka je večinoma okoli sedem evrov na uro.

Celje: od administracije do urejanja površin

Dijaki in študenti se lahko prijavijo za opravljanje počitniškega dela v Mestni občini Celje, Javnem podjetju Zelenice, Poklicni gasilski enoti Celje, Inkubatorju Savinjske regije, Tehno parku Celje, Javnem podjetju Energetika Celje, Razvojnem centru orodjarstva Slovenije TECOS in Zavetišču za brezdomce Celje. Na voljo so različna dela, od administrativnih in vzdrževalnih nalog do urejanja zunanjih površin, čiščenja ter pomoči v Zavetišču za brezdomce Celje.

V Tehno parku Celje iščejo komunikativne, zanesljive posameznike, zaželeno je tudi znanje angleškega jezika. Foto: Bor Slana/STA

Program vključuje termine od pet do štirinajst dni, ki se večinoma začnejo 29. junija in zaključijo 31. julija. Plačilo je enotno, 7,34 evra bruto na uro. Prijave sprejemajo do 16. junija.

Občina Kočevje omogoča delo v vrtcu, knjižnici, muzeju ali domu starejših

K aktivnemu preživljanju počitnic vabi tudi Občina Kočevje, ki dijake in študente spodbuja k spoznavanju različnih delovnih okolij ter vključevanju v lokalno skupnost. V obdobju od 1. julija do 30. septembra lahko posameznik opravi največ 80 ur počitniškega dela.

Delo bo potekalo v javnih zavodih, kot so Vrtec Kočevje, Dom starejših občanov, Zdravstveni dom Kočevje in osnovne šole, kjer bodo pomagali v knjižnicah, pri urejanju okolice in čiščenju.

V Zdravstvenem domu v Kočevju med drugim potrebujejo pomoč v laboratoriju, administraciji, pri usmerjanju strank in obiskovalcev ter oskrbi pacientov. Foto: Aleš Kocjan/STA

Priložnosti bodo tudi v knjižnici, Pokrajinskem muzeju in drugih javnih zavodih. Urna postavka znaša 7,73 evra neto, prijave pa so odprte do 15. junija 2026.

Lovrenc na Pohorju: dela za urejanje okolice

Na razpis Mladi za Lovrenc se lahko prijavijo osnovnošolci, ki so dopolnili 15 let, dijaki in študenti. Počitniško delo je namenjeno urejanju okolice, vsak udeleženec bo delal en teden oziroma 35 ur. Razpisani termini so v avgustu, urna postavka pa znaša 7,73 evra neto na uro. Prijave bodo obravnavane po vrstnem redu prispetja.

Foto: Vesna Pušnik Brezovnik/STA

V številnih občinah so razpisi že zaključeni, med njimi Ajdovščina, Novo mesto, Šmarje pri Jelšah, Domžale in Šoštanj. Nekatere občine pa razpise še vedno odpirajo. Najvišjo urno postavko so letos ponudili v Domžalah, kjer je znašala 10 evrov neto na uro.

Najbolje plačana dela presegajo 15 evrov na uro

Letos je povprečna urna postavka za študentsko delo prvič presegla 10 evrov bruto, najbolje plačana dela pa presegajo 15 evrov na uro. Ta običajno zahtevajo kombinacijo komunikacijskih, digitalnih ali strokovnih znanj.

Podatki e-Študentskega servisa kažejo, da je ponudbe počitniškega dela letos nekoliko več kot lani, 62 odstotkov mladih pa prvo zaposlitev najde pri delodajalcih, kjer so že opravljali študentsko delo.

​​​​​​​Vsaj eno uro študentskega dela letno opravi okoli 100 tisoč mladih. V povprečju delajo približno osem ur tedensko oziroma okoli 35 ur mesečno, kar na letni ravni pomeni približno 425 ur dela. Foto: Tamino Petelinšek/STA

Minimalna urna postavka za študentsko delo od 5. februarja letos znaša 8,98 evra bruto. Mladi so lani prek e-Študentskega servisa v povprečju zaslužili 264 evrov neto na mesec oziroma 3.168 evrov na leto.

V ponudbi prevladujejo dela v prodaji in delu s strankami, administraciji ter strokovna dela z različnih področij, kot so računalništvo, programiranje, elektrotehnika, digitalni marketing, projektiranje, zdravstvo in farmacija. Veliko je tudi fizičnih del, kot so pakiranje, skladiščenje, deklariranje in vrtnarjenje.

Študentsko delo je že več kot desetletje vključeno v sistem socialnih prispevkov. Mladi imajo pri delu določene zakonske pravice, s študentskim delom pa v povprečju na leto pridobijo 2,5 meseca pokojninske dobe. Pokojninska blagajna je v letu 2025 iz tega naslova prejela 89 milijonov evrov.